Wer ist Usha Chulikuri Vance?

Der Republikaner J. D. Vance geht als Vize von Donald Trumps in den US-Präsidentschaftswahlkampf. Seine Frau Usha war vor ihrer Ehe noch Demokratin.

Siegt Donald Trump oder bleibt Joe Biden Präsident der USA? Das wird sich nach dem 5. November 2024 zeigen. Als Vize-Präsidentschaftskandidat der Republikaner und damit als Trumps Nummer zwei geht James David «J. D.» Vance ins Rennen. Sollte dieser sich durchsetzen, wäre seine Ehefrau Usha damit Second Lady.

Am Montag, dem 15. Juli, entschied sich beim Republikaner-Parteitag in Milwaukee, dass Vance Trumps Vize wird. Damit geriet seine Frau erstmals in den Fokus der Öffentlichkeit. Usha Vance, die gebürtig Chilukuri heisst, hat indische Wurzeln und wuchs im kalifornischen San Diego auf. Ihren Mann lernte die heutige Prozess-Bevollmächtigte während ihres Jura-Studiums an der US-Elite-Universität Yale kennen und lieben, wie der US-Fernsehsender «CNN» berichtet. Ihr Studium schloss sie mit Summa cum laude ab.

Sie haben drei Kinder

Ihre Hochzeit fand 2014 in Kentucky in einer interreligiösen Zeremonie statt. Denn: J. D. Vance ist katholisch, seine Frau Hindu. Zusammen haben sie drei Kinder namens Ewan, Vivek und Mirabel und leben in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio. Sollten die Republikaner die Wahl gewinnen, wären die Vances die Second Family und dürften damit traditionellerweise ins Naval Observatory in der US-Hauptstadt Washington, D.C. einziehen.

Noch vor ihrer Ehe mit Vance war die heutige Republikanerin als Demokratin registriert gewesen, wie die Zeitung «New York Times» berichtet. Nun scheint sie ganz hinter der Politik ihres Mannes zu stehen. Ihren Job in der renommierten Anwaltskanzlei Munger, Tolles & Olson gab sie auf.

«Usha hat uns mitgeteilt, dass sie beschlossen hat, die Kanzlei zu verlassen. [...] Usha war eine hervorragende Anwältin und Kollegin, und wir danken ihr für ihre jahrelange Arbeit und wünschen ihr das Beste für ihre weitere Karriere», zitiert «CNN» ein Statement ihres einstigen Arbeitgebers. Zuvor war Usha Vance am Supreme Court tätig.

