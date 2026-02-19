Nach Rohrbruch: Washington bittet Bundesregierung um Hilfe



Wochen nach Bekanntwerden eines Lecks an einer Abwasserleitung hat die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt Washington, Muriel Bowser, den Notstand ausgerufen und die Bundesregierung um Hilfe gebeten. Sie forderte US-Präsident Donald Trump zudem auf, den Katastrophennotstand auszurufen – dadurch können örtliche Behörden Zugang zu Bundesmitteln beantragen und Kosten vom Bund erstattet bekommen. Bowser hofft, die Kosten etwa für Einsatzkräfte und Reparaturen vollständig auf den Bund umzulegen.

Arbeiter errichten einen Kofferdamm, um den Fluss von ungeklärtem Abwasser in den Potomac River zu stoppen. Bild: FR170079 AP

Mitte Januar war eine Leitung im angrenzenden Bundesstaat Maryland gebrochen, tagelang strömte Abwasser ungefiltert in den Potomac River. Dabei gelangten nach Angaben des Wasserversorgers umgerechnet mehr als 757 Millionen Liter an Schmutzwasser in den Fluss. Erst seit dem 9. Februar fliesse kein Abwasser mehr in den Potomac – doch die Reparaturen dürften noch vier bis sechs Wochen andauern, hiess es. Das Trinkwasser ist indes nicht von dem Vorfall betroffen.

Ungeklärtes Abwasser floss in den Potomac River. Bild: FR170079 AP

Trump hatte sich bereits in den Fall eingeschaltet und die Behörden der benachbarten Bundesstaaten Maryland, Virginia und des Bundesbezirks District of Columbia zum «sofortigen Handeln» aufgefordert. Sollten diese nicht in der Lage sein, das Problem in den Griff zu bekommen, müssten sie Trump «höflich um Hilfe bitten». (sda/dpa)