bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
International
USA

Washington: Nach Rohrbruch bittet Bundesregierung Donald Trump um Hilfe

Nach Rohrbruch: Washington bittet Bundesregierung um Hilfe

19.02.2026, 07:2719.02.2026, 07:27

Wochen nach Bekanntwerden eines Lecks an einer Abwasserleitung hat die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt Washington, Muriel Bowser, den Notstand ausgerufen und die Bundesregierung um Hilfe gebeten. Sie forderte US-Präsident Donald Trump zudem auf, den Katastrophennotstand auszurufen – dadurch können örtliche Behörden Zugang zu Bundesmitteln beantragen und Kosten vom Bund erstattet bekommen. Bowser hofft, die Kosten etwa für Einsatzkräfte und Reparaturen vollständig auf den Bund umzulegen.

Workers build a cofferdam to stop the flow of raw sewage into the Potomac River after a massive sewage pipe rupture in Glen Echo, Md., Friday, Jan. 23, 2026. (AP Photo/Cliff Owen)
Arbeiter errichten einen Kofferdamm, um den Fluss von ungeklärtem Abwasser in den Potomac River zu stoppen.Bild: FR170079 AP

Mitte Januar war eine Leitung im angrenzenden Bundesstaat Maryland gebrochen, tagelang strömte Abwasser ungefiltert in den Potomac River. Dabei gelangten nach Angaben des Wasserversorgers umgerechnet mehr als 757 Millionen Liter an Schmutzwasser in den Fluss. Erst seit dem 9. Februar fliesse kein Abwasser mehr in den Potomac – doch die Reparaturen dürften noch vier bis sechs Wochen andauern, hiess es. Das Trinkwasser ist indes nicht von dem Vorfall betroffen.

Raw sewage flows into the Potomac River after a massive sewage pipe rupture in Glen Echo, Md., Friday, Jan. 23, 2026. (AP Photo/Cliff Owen)
Ungeklärtes Abwasser floss in den Potomac River.Bild: FR170079 AP

Trump hatte sich bereits in den Fall eingeschaltet und die Behörden der benachbarten Bundesstaaten Maryland, Virginia und des Bundesbezirks District of Columbia zum «sofortigen Handeln» aufgefordert. Sollten diese nicht in der Lage sein, das Problem in den Griff zu bekommen, müssten sie Trump «höflich um Hilfe bitten». (sda/dpa)

Mehr aus den USA:

Weisses Haus an Iran: Wäre «klug», Deal mit USA zu machen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Massiver Schneefall in der Schweiz
1 / 22
Massiver Schneefall in der Schweiz

Die Schweizer Alpen versinken im Februar im Schnee.
quelle: keystone / urs flueeler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Gewaltige Lawine überrascht Skifahrer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Röntgenaufnahmen von Protestierenden im Iran zeigen gezielte Verletzungen
Kleine weisse Punkte leuchten auf. Teils nur einzelne, teils einige nebeneinander. Sie befinden sich in der Hüfte, den Beinen, im Gesicht, gar im Auge und im Gehirn. Es handelt sich um Röntgenbilder.
Zur Story