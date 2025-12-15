FBI vereitelt Silvester-Terrorattacke in Kalifornien

Mehr «International»

Die US-Bundespolizei FBI hat nach Angaben von Justizministerin Pam Bondi geplante Terroranschläge ab Silvester mit Zielen in Kalifornien vereitelt. Diese seien in Los Angeles und dem nahegelegenen Bezirk Orange County des US-Bundesstaats geplant gewesen, teilte die US-Ministerin auf der Plattform X mit. Eine «linksextreme, propalästinensische, regierungsfeindliche und antikapitalistische» Gruppe habe eine «Reihe von Bombenanschlägen auf verschiedene Ziele in Kalifornien» vorbereitet, hiess es weiter.

Auch seien Angriffe auf Beamte der Einwanderungsbehörde ICE und deren Fahrzeuge geplant gewesen, schrieb Bondi weiter. Die Behörde führt seit längerem Razzien in den USA durch, um Migranten aufzugreifen, die sich nach Ansicht der US-Regierung von US-Präsident Donald Trump illegal im Land aufhalten. Gegen dieses Vorgehen regen sich immer wieder Proteste. Im Sommer hatte es in Los Angeles grössere Ausschreitungen gegeben.

Dem US-Sender Fox News zufolge nahm das FBI bei seinen Ermittlungen vier Tatverdächtige in Lucerne Valley – ausserhalb von Los Angeles – fest. Diese hätten beabsichtigt, an fünf verschiedenen Orten in der Millionenstadt Bombenanschläge zu verüben. (sda/dpa)