Nebel-1°
DE | FR
burger
International
USA

FBI vereitelt Silvester-Terrorattacke in Kalifornien

FBI vereitelt Silvester-Terrorattacke in Kalifornien

15.12.2025, 17:4015.12.2025, 17:40

Die US-Bundespolizei FBI hat nach Angaben von Justizministerin Pam Bondi geplante Terroranschläge ab Silvester mit Zielen in Kalifornien vereitelt. Diese seien in Los Angeles und dem nahegelegenen Bezirk Orange County des US-Bundesstaats geplant gewesen, teilte die US-Ministerin auf der Plattform X mit. Eine «linksextreme, propalästinensische, regierungsfeindliche und antikapitalistische» Gruppe habe eine «Reihe von Bombenanschlägen auf verschiedene Ziele in Kalifornien» vorbereitet, hiess es weiter.

Auch seien Angriffe auf Beamte der Einwanderungsbehörde ICE und deren Fahrzeuge geplant gewesen, schrieb Bondi weiter. Die Behörde führt seit längerem Razzien in den USA durch, um Migranten aufzugreifen, die sich nach Ansicht der US-Regierung von US-Präsident Donald Trump illegal im Land aufhalten. Gegen dieses Vorgehen regen sich immer wieder Proteste. Im Sommer hatte es in Los Angeles grössere Ausschreitungen gegeben.

Dem US-Sender Fox News zufolge nahm das FBI bei seinen Ermittlungen vier Tatverdächtige in Lucerne Valley – ausserhalb von Los Angeles – fest. Diese hätten beabsichtigt, an fünf verschiedenen Orten in der Millionenstadt Bombenanschläge zu verüben. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
1 / 29
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Überraschung erwartete die Unihockey-Nati bei ihrem Empfang für den WM-Titel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
FBI vereitelt Silvester-Terrorattacke in Kalifornien
Die US-Bundespolizei FBI hat nach Angaben von Justizministerin Pam Bondi geplante Terroranschläge ab Silvester mit Zielen in Kalifornien vereitelt. Diese seien in Los Angeles und dem nahegelegenen Bezirk Orange County des US-Bundesstaats geplant gewesen, teilte die US-Ministerin auf der Plattform X mit. Eine «linksextreme, propalästinensische, regierungsfeindliche und antikapitalistische» Gruppe habe eine «Reihe von Bombenanschlägen auf verschiedene Ziele in Kalifornien» vorbereitet, hiess es weiter.
Zur Story