Drei von vier vermissten US-Soldaten in Litauen tot aufgefunden

«Mit tiefer Trauer und Bestürzung habe ich die Nachricht vom tragischen Verlust dreier US-Soldaten während einer von den USA geleiteten Militärübung in Litauen erhalten. Die Such- und Rettungsaktion wird fortgesetzt, bis der vierte Soldat gefunden ist.



@realDonaldTrump, Litauen trauert gemeinsam mit der amerikanischen Nation. Bitte nehmen Sie mein aufrichtiges Beileid sowie das des litauischen Volkes entgegen, das Ihnen, den Angehörigen der Verstorbenen und dem gesamten amerikanischen Volk gilt. In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken und Gebete bei Ihnen.»