freundlich
DE | FR
burger
International
USA

US-Ministerium warnt vor Schifffahrt durch Strasse von Hormus

US-Ministerium warnt vor Schifffahrt durch Strasse von Hormus

09.02.2026, 18:0509.02.2026, 18:05

Das US-Verkehrsministerium warnt amerikanische Handelsschiffe vor Risiken bei Durchfahrten durch die Strasse von Hormus und den Golf von Oman. Iranische Streitkräfte hätten erst Anfang des Monats versucht, mit kleinen Booten und Hubschraubern Handelsschiffe in iranischen Hoheitsgewässern zu entern, teilte das Ministerium mit. Bereits seit längerem seien kommerzielle Schiffe dem Risiko ausgesetzt, von iranischen Sicherheitskräften «angehalten, befragt, geentert, festgesetzt oder beschlagnahmt» zu werden, hiess es weiter.

Sollten US-amerikanische Handelsschiffe dennoch das Gewässer passieren, so empfiehlt das Ministerium, eine Durchfahrt nahe der Hoheitsgewässer des Omans zu fahren und möglichst weit weg vom iranischen Territorialgewässer entfernt zu bleiben. Die Warnung gilt bis Anfang August.

Die sogenannte Strasse von Hormus ist eine Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman. Sie gilt als eine der wichtigsten Seefahrtrouten weltweit. Laut der Internationalen Energie-Agentur (IEA) wurden 2023 fast 30 Prozent des weltweiten verschifften Öls durch die Meerenge transportiert. Der grösste Teil ging nach China, Indien und in andere asiatische Länder. Auch etwa 20 Prozent des weltweiten Flüssiggashandels läuft durch die Passage.

Es gibt keine zentrale Kontrollbehörde wie etwa am Suezkanal in Ägypten. Die Tanker fahren durch Hoheitsgewässer des Iran und des Oman. (hkl/sda/dpa)

Unterhändler Witkoff und Kushner besuchen nach Iran-Gesprächen US-Flugzeugträger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
51 Todesopfer: Attentäter von Christchurch will Geständnis widerrufen
Der wegen eines rechtsextremistischen Terroranschlags in Neuseeland mit 51 Todesopfern verurteilte Attentäter hat die Aufhebung seines Schuldgeständnisses beantragt.
Vor einem Berufungsgericht in Wellington erklärte Brenton Tarrant, die schwierigen Haftbedingungen hätten seine psychische Verfassung damals so beeinträchtigt, dass er bei seinem Geständnis nicht rational gehandelt habe.
Zur Story