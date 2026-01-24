recht sonnig
Brand in Hochhaus in New York

This image provided by FDNY shows FDNY members operating at a fire on the top two floors of a high-rise apartment in the Bronx, New York City, early Saturday, Jan. 24, 2026. (FDNY via AP) New York Hig ...
Das Feuer brach am frühen Samstagmorgen aus.Bild: keystone

Feuerwehr kämpft gegen Brand in New Yorker Hochhaus

24.01.2026, 13:3024.01.2026, 13:31

Die New Yorker Feuerwehr bekämpft ein Feuer in den oberen Etagen eines Hochhauses im Bezirk Bronx. Das geht aus einem X-Post der Feuerwehr aus der Nacht zu Samstag (Ortszeit) hervor. Weitere Details wurden in dem Beitrag nicht mitgeteilt. Angaben zur Brandursache oder möglichen Opfern gab es zunächst nicht.

In sozialen Medien ist von Verletzten und Toten die Rede. Diese Angaben sind jedoch nicht bestätigt. Weiter heisst es, dem Feuer sei eine Explosion vorausgegangen.

Erst Mitte Januar war in der New Yorker Bronx ein Wohngebäude teilweise eingestürzt. Der Kaminschacht des 20-stöckigen Hauses sei dem Anschein nach in sich zusammengekracht, wie die Feuerwehr damals mitgeteilt hatte. Zuvor habe es Berichte über eine Explosion gegeben, hiess es weiter. (vro/sda/dpa)

