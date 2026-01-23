wechselnd bewölkt-1°
Tierischer Banküberfall – Rehbock löst in USA Polizeieinsatz aus

Video: watson/lucas zollinger



23.01.2026, 16:35

Am 18. Januar wurden die Beamten des Suffolk County Police Departments zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Es wurde in eine Bank eingebrochen. Der Übeltäter: ein verirreter Rehbock. Die Behörden haben jetzt die Bodycam-Aufnahmen der mühseligen Rettungsaktion veröffentlicht:

Video: watson/lucas zollinger

Das Tier war durch eine Fensterscheibe in eine Filiale der Webster Bank in Ridge auf Long Island im US-Bundesstaat New York gesprungen und hatte dort einen Einbruchalarm ausgelöst.

Vor Ort stiessen die Beamten auf den unerwarteten Einbrecher. Sie folgten ihm auf demselben Weg in die Bank, wie Bodycam-Aufnahmen zeigen. Als einer der Polizisten durch die zerbrochene Scheibe steigt, warnt ihn sein Kollege:

«Er hat ein Geweih, pass auf!»

Das Tier einzufangen, stellte sich als keine einfache Aufgabe heraus, wie die Videos zeigen. Nachdem in der Filiale ein riesiges Chaos angerichtet wurde, gelang es den Polizisten schliesslich mit vereinten Kräften, den Bock am Geweih zu packen und zu bändigen. Dann wurde ein Seil an seinem Geweih angebracht und das Tier konnte mit Stossen und Ziehen wieder aus dem Fenster bugsiert werden.

Laut CBS News ereignete sich auf Long Island bereits im Oktober 2019 ein ähnlicher Vorfall, als ein Reh durch das Fenster eines Friseursalons stürzte und einen Kunden verletzte. (lzo)





Dieses deutsche Farb-Geschäft hat aussergewöhnliche Ku(h)ndschaft

Video: watson/Lucas Zollinger

Haariger Besuch in alaskanischem Kino – Popcorn-Diebstahl inklusive

Video: watson/Lucas Zollinger

Pferd «albert» an Bahnhof in Australien herum

Video: watson/Lucas Zollinger
Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen
1 / 35
Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen

Rehbock hasst Eulen in 3 ... 2 ... 1 ...
Auch Bären brauchen ihre Elektrolyte! Dieses Video ist der Beweis
Video: watson
