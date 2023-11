«Können es hier beenden»: US-Senator und Gewerkschaftschef wollen sich in Anhörung prügeln

So wenige Geburten wie seit Jahren nicht mehr – was sind die Gründe?

«Ein Massaker»: Mindestens 70 Menschen bei Angriff auf Dorf in Burkina Faso getötet

Im westafrikanischen Burkina Faso ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen der Tötung von mindestens 70 Menschen im von Armee und Islamisten umkämpften Gebiet im Norden des Landes. Es handele sich vor allem um Kinder und ältere Menschen, die bei dem Angriff am 5. November auf das Dorf Zaongo in der Region Centre-Nord getötet worden seien, teilte der Staatsanwalt des nach einem Putsch von einer Militärjunta regierten Landes am Montag mit. Zudem seien Häuser niedergebrannt worden. Die EU und die USA hatten am Wochenende die Behörden von Burkina Faso aufgefordert, die Umstände der Tötungen aufzuklären. Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell sprach von einem Massaker.