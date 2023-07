Berichte: Trump-Schwiegersohn Kushner von Sonderermittler-Team befragt

Die «New York Times» berichtete, die Befragung von Kushner sei im Juni erfolgt. Sowohl in seiner als auch in der Befragung anderer Zeugen in den vergangenen Wochen sei es um die Frage gegangen, ob Trump in den Tagen nach der Wahl im Privaten eingeräumt habe, dass er verloren habe. Kushner habe ausgesagt, so die «New York Times unter Berufung auf eine Quelle, er habe den Eindruck gehabt, dass Trump tatsächlich glaubte, dass ihm der Wahlsieg »gestohlen" worden sei - sein Nachfolger Joe Biden also nicht rechtmässig gewonnen habe.

Wie ein ehemaliger Elitesoldat nach vermissten Kriegsopfern sucht – mit Hilfe der Schweiz

Als Kommissar für vermisste Personen sucht Oleh Kotenko in der Ukraine mit seiner Organisation auf ehemaligen Schlachtfeldern nach Toten und Massengräbern. Dabei kann er auf Unterstützung aus der Schweiz zählen. Im Juni war er in Bern, CH Media hat ihn getroffen.

Oleh Kotenko sitzt an einem Sitzungstisch in einem schlichten Büro im Aussendepartement in Bern und fingert an seinem Handy herum. Endlich hat er das Video gefunden, das er dem Journalisten vorführen will. Film ab: Ukrainische Soldaten fahren in einem Auto durch ein völlig zerstörtes Dorf, das offenbar erst vor kurzem von den russischen Truppen befreit worden ist. Zu Fuss begibt sich die Truppe in einen Wald. In einem Graben, unter einem umgestürzten Baum, liegt eine halbverweste Leiche. Später sind zwischen den Bäumen zahllose Holzkreuze zu sehen.