Trump-Konkurrentin drängt McConnell zu Rücktritt

Mitch McConnell hatte in der vergangenen Woche mit Sprachaussetzern zu kämpfen. Seine Parteikollegin wiederholt nun ihre Forderungen nach Konsequenzen.

Die republikanische Präsidentschaftsanwärterin Nikki Haley hat ihrem Parteikollegen Mitch McConnell einen Rücktritt nahegelegt und erneut eine Altersgrenze in der US-Politik gefordert. Auslöser ist ein Zwischenfall des 81-jährigen Republikaners am Mittwoch, bei dem ihm vor laufenden Kameras auf einer Pressekonferenz plötzlich die Worte entfielen. Während des Eingangsstatements zum Verteidigungshaushalt hörte der US-Senator mitten im Satz auf zu sprechen. Es folgten rund 20 Sekunden Stille. Er wurde schliesslich ausser Sichtweite von Kameras geführt.

McConnells Parteikollegin Haley erklärte nun in einem Interview beim Fernsehsender CBS News: «Wir müssen aufhören, Menschen zu wählen, weil sie auf einem Bild gut aussehen oder ein Baby gut halten. Wir müssen aufhören sie zu wählen, weil wir sie mögen und sie schon lange da sind.» Die 51-Jährige spricht sich für eine Altersgrenze aus, weil es neue Ideen und neue Lösungen in der Politik brauche.

McConnell habe grossartige Arbeit geleistet, wenn es um die US-Justiz geht, betont Haley im Interview. «Wenn wir uns die Richter und den Obersten Gerichtshof ansehen, war er ein grossartiger Anführer», ergänzt sie. Sie spricht neben McConnell auch von der 90-jährigen US-Senatorin Dianne Feinstein, dem 80-jährigen Präsidenten Joe Biden und der 83-jährigen Kongressabgeordneten Nancy Pelosi – alles prominente Demokraten – und fordert: «Wisst, wann es Zeit ist zu gehen».

«Es ist Zeit für eine neue Generation»

Haley ist direkte Konkurrentin des 77-jährigen Donald Trump um die Nominierung der Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2024. Angesprochen auf ihn, sagt die Republikanerin, «natürlich spreche ich auch über Trump». Es sei Zeit für eine neue Generation, betont die 51-Jährige und könnte damit auch sich selbst meinen. Haley hatte bereits vor dem Vorfall um McConnell geistige Kompetenztests für Politikerinnen und Politiker über 75 Jahre – also auch für ihren Konkurrenten Trump – gefordert und damit einige ältere Republikaner verärgert, berichtet die US-Zeitung «Politico».

McConnell ist der am längsten amtierende Anführer einer Partei im US-Senat und gilt als einflussreicher US-Politiker. Sein Gesundheitszustand ist seit dem Sprachaussetzer am Mittwoch erneut Thema. Im März stürzte der Republikaner bereits in einem Hotel in Washington. Er musste wegen einer Gehirnerschütterung und einem Rippenbruch behandelt werden, schreibt «The Guardian».

Vor der kommenden Präsidentschaftswahl ist Alter ein zentrales Thema in den USA. Der amtierende US-Präsident Joe Biden ist 80 Jahre alt, sein möglicher Herausforderer Donald Trump 77. Auch bei Biden gibt es regelmässig Berichte über gesundheitliche Probleme. Ende Juni erregten beispielsweise Abdrücke einer Schlafmaske im Gesicht von Biden Aufsehen. Biden informiert die Öffentlichkeit immer wieder über seinen Gesundheitszustand, mehr dazu lesen Sie hier.

