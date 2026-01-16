Nebel-1°
So reagieren die USA auf europäische Truppen in Grönland

16.01.2026, 06:4316.01.2026, 06:43

Die US-Regierung zeigt sich von der Ankunft von Soldaten aus Nato-Staaten in Grönland unbeeindruckt. «Ich glaube nicht, dass Soldaten in Europa den Entscheidungsprozess des Präsidenten beeinflussen oder dass das irgendeinen Einfluss auf sein Ziel hat, Grönland zu erwerben», sagte die Regierungssprecherin von US-Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt, im Weissen Haus.

White House press secretary Karoline Leavitt speaks with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Thursday, Jan. 15, 2026, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) Trump
Karoline Leavitt, Regierungssprecherin von Donald Trump.Bild: keystone

Mehrere Nato-Verbündete Dänemarks senden derzeit im Rahmen einer militärischen Erkundungsmission Soldaten auf die Arktisinsel. Es handelt sich bei der Erkundung unter der Führung Dänemarks nicht um eine Mission der Nato – die beteiligten Länder sind aber Mitgliedsstaaten der Verteidigungsallianz.

Das weitgehend autonome Grönland gehört zum Hoheitsgebiet des Nato-Mitglieds Dänemark. An der Mission beteiligt sich auch die deutsche Bundeswehr. Vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen startete am Donnerstag ein Transportflugzeug vom Typ A400M mit etwas mehr als einem Dutzend Soldaten an Bord. Nach einem Stopp in Dänemark sollen die Soldaten heute zusammen mit weiteren Partnern mit einem zivilen dänischen Flugzeug in Grönland eintreffen.

Military vessel HDMS Knud Rasmussen of the Royal Danish Navy patrols near Nuuk, Greenland, Thursday, Jan. 15, 2026. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Greenland In Their Words
Ein dänisches Militärschiff in der Nähe von Grönlands Hauptstadt Nuuk.Bild: keystone

Unter anderem Norwegen, Schweden, Finnland, Grossbritannien, Frankreich und die Niederlande schicken Soldaten. Einige sind Berichten zufolge bereits eingetroffen.

Im Fall der Fälle müssten EU-Staaten Dänemark zu Hilfe kommen

Eine Sprecherin der EU-Aussenbeauftragten Kaja Kallas stellte klar: Im Fall eines gewaltsamen Konflikts um Grönland könnten Deutschland und die anderen EU-Staaten auf Antrag Dänemarks hin Beistand leisten müssen.

Grönland sei Teil des Hoheitsgebiets des Königreichs Dänemark und fiele daher grundsätzlich unter die gegenseitige Solidaritätsklausel in Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags, sagte die Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich betonte sie, dass sich die Frage einer Anwendung derzeit nicht stelle. Grundsätzlich gilt eine militärische Konfrontation als sehr unwahrscheinlich, weil sich vermutlich niemand mit der mächtigsten Militärmacht der Welt anlegen würde.

EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen

Russischer Botschafter wirft Nato Militarisierung der Arktis vor

Der russische Botschafter in Dänemark wirft der Nato angesichts der US-Ansprüche auf Grönland vor, in der Arktis militärisch aufrüsten zu wollen. Nato-Staaten, einschliesslich Dänemark, nutzten das Schreckgespenst einer russischen oder chinesischen Bedrohung in grossem Stil, um die Arktis zu militarisieren, sagte Wladimir Barbin der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Das Nato-Mitglied Dänemark verfolge «durch das Hineinziehen der Nato» in die Arktis einen konfrontativen Ansatz, der zu steigenden militärischen Spannungen in der Region führe.

13 Dinge, die man über Grönland wissen darf

Russland mit seiner langen Nordküste am Polarmeer betrachtet die Arktis als seine Interessensphäre. Es nutzt verstärkt die Seewege in der Region und baut seine militärische Präsenz aus.

USA sprechen von einem «produktiven Treffen»

Ein Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland hatte am Mittwoch keine Lösung im Konflikt um die Besitzansprüche der USA gebracht. Dem dänischen Aussenminister Lars Løkke Rasmussen zufolge offenbarte das Treffen mit US-Aussenminister Marco Rubio und US-Vizepräsident JD Vance «fundamentale» Meinungsverschiedenheiten. Trump war nicht dabei.

Deshalb brauchte der dänische Aussenminister nach dem Vance-Treffen zuerst eine Zigarette

US-Regierungssprecherin Leavitt sprach indes von einem «produktiven Treffen». Sie sagte, man habe sich darauf geeinigt, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die technische Gespräche über den Kauf Grönlands führen solle. Es sei ihr gesagt worden, dass diese Treffen alle zwei bis drei Wochen stattfinden sollen, ergänzte Leavitt.

Schon direkt vor dem Treffen hatte der US-Präsident noch einmal deutlich gemacht, dass er nicht daran denke, sein Interesse an dem rohstoffreichen Grönland aufzugeben. Er verwies dabei erneut auf strategische Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten, die sich angeblich nicht über die Nato schützen liessen.

Für Aufsehen und Beunruhigung sorgt Trumps Äusserungen vor allem, weil er bislang auch militärischen Zwang nicht ausschliesst, um Kontrolle über Grönland zu erlangen. Die Insel ist zu vier Fünfteln mit Eis bedeckt und sechsmal so gross wie Deutschland, hat aber nur knapp 57'000 Einwohner. (dab/sda/dpa)

mrmikech
16.01.2026 07:13registriert Juni 2016
Die Welt hat 80 Jahre in relativem Frieden und grossem Wohlstand gelebt. Länder wie Japan, Südkorea und China konnten sich wirtschaftlich von arm ganz nach oben bewegen, die USA und Europa hatten es noch nie so gut. Saudi-Arabien und die Vereinigte Arabische Emirate sind unglaublich reich geworden.
Und jetzt sind wir, dank Figuren wie Wladimir Putin und Donald Trump, wieder in einer Situation wie am Vorabend des Ersten und Zweiten Weltkriegs angekommen. Die Vernichtung von Wohlstand wird gigantisch sein, auch ohne Weltkrieg. Falls es zu einem Weltkrieg kommen würde, könnte es der letzte sein.
581
Melden
Zum Kommentar
avatar
Henzo
16.01.2026 06:59registriert August 2014
Natürlich hat das keinen Einfluss. Es geht ihm ja nicht um die Verteidigung gegen Russland und China sondern um die Bodenschätze die er sich unter den Nagel reissen will.
380
Melden
Zum Kommentar
avatar
Driver-Seat
16.01.2026 07:12registriert Juli 2025
Es ist so irrational was da abgeht und so besorgniserregend.
Ich stelle mir mittlerweile ein Szenario vor, dass sehr viel gefährlicher ist als im 2. Weltkrieg.
Damals hatte Deutschland eine starke Streitmacht und sie kamen weit jnd viel Elend.
Nun ist es das Land mit der bei weitem stärksten Armee der Welt im Begriff einem arroganten machtbessesenen Führer blind zu folgen.
271
Melden
Zum Kommentar
14
