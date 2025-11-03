recht sonnig
DE | FR
burger
International
USA

Nudisten ziehen an Strand in Florida blank – und werden verhaftet

Nudisten ziehen an Strand in Florida blank – und werden verhaftet

Sechs Nudisten aus Florida haben sich an einem Strand ausgezogen, der eigentlich nicht fürs Nacktbaden vorgesehen ist. Jetzt müssen sie sich vor Gericht verantworten.
03.11.2025, 07:58
Ein Artikel von
t-online

Sechs Personen sind im US-Bundesstaat Florida festgenommen worden, weil sie sich nackt an einem Strandabschnitt aufhielten – offenbar in dem Glauben, sich im Bereich des üblichen FKK-Strands zu befinden.

March 17, 2024, Miami, Florida, USA: Beach goers visit South Beach in Miami Florida for spring break on Sunday March 17, 2024 in South Bech Miami, Florida. JAVIER ROJAS/PI Miami U.S - ZUMAp124 2024031 ...
An einem Strand in Florida kam es zu einer ungewohnten Festnahme. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Das örtliche Sheriffsbüro berichtete von dem Vorfall in einem Beitrag auf Facebook, in dem es auch Fotos und Namen der sechs Personen teilte. US-Medienberichten zufolge handelte es sich bei den Festgenommenen um vier Männer und eine Frau im Alter von 60 bis 77 Jahren und einen Mann im Alter von 27 Jahren.

Der reguläre Nacktstrand «Blind Creek Beach» im Bezirk St. Lucie ist demnach derzeit geschlossen – wegen Asphaltierungsarbeiten im Parkplatzbereich. Die Gruppe habe sich deshalb offenbar zur nahegelegenen «Little Mud Boat Ramp» begeben – einem gut einen Kilometer entfernten Abschnitt, der nicht für textilfreies Sonnenbaden freigegeben ist.

«Die laufende Renovierung von Blind Creek Beach mag für Strandbesucher unangenehm sein – aber sie rechtfertigt nicht, andere öffentliche Bereiche als Erweiterung des offiziellen Nacktstrands zu nutzen», teilte die Behörde mit. Es habe bereits zahlreiche Beschwerden von Anwohnern und Strandgästen gegeben, weil Personen sich unerlaubt an der Bootrampe entblösst hätten.

Beschuldigte müssen sich vor Gericht verantworten

Nach Angaben des Sheriffs Büro wurden alle sechs Beschuldigten gegen eine Kaution von je 500 US-Dollar freigelassen. Sie müssen sich wegen «ungebührlicher Enthüllung in der Öffentlichkeit und Enthüllung von Sexualorganen» vor Gericht verantworten. Ihnen droht eine Geldstrafe und eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr.

«Unser Strand, an dem Kleidung optional ist, ist klar gekennzeichnet. Wer sich woanders öffentlich entblösst, der verstösst gegen die Statuten unseres Bundesstaates und des Bezirks», sagte ein Sprecher der Sheriffs-Behörde im Lokalsender CBS12.

Eine Frau teilte gegenüber dem Sender mit, sie finde Nackte am falschen Strand «seltsam», insbesondere wegen der Nähe zu Familien. Das Schild vor Ort sei eindeutig: «Man muss bekleidet oder im Badeanzug sein.» Andere bewerteten die Massnahme der Beamten, den Nudisten Handschellen anzulegen, als Überreaktion.

Mehr aus den USA:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
Halbzeit der Legislatur: Jetzt schlägt die Stunde der SVP
2
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
3
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
4
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
5
Erdogan lässt für Millionen Franken Immobilien in der Schweiz kaufen – die Sonntagsnews
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
OKC dominiert schon wieder die NBA +++ Ältester Olympiasieger mit 101 Jahren gestorben
3
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
4
Trump geht nicht von Krieg gegen Venezuela aus +++ USA reduzieren China-Zölle für 1 Jahr
5
Bernie Sanders warnt Demokraten: «Jetzt aufzugeben wäre eine historische Tragödie»
Tote bei erneutem Erdbeben in Afghanistan
Bei einem Erdbeben im Norden Afghanistans sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur «Bachtar» mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen und über 180 verletzt worden. Die Zahl der Opfer könnte dem Bericht zufolge weiter steigen.
Zur Story