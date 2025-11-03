Nudisten ziehen an Strand in Florida blank – und werden verhaftet

Sechs Nudisten aus Florida haben sich an einem Strand ausgezogen, der eigentlich nicht fürs Nacktbaden vorgesehen ist. Jetzt müssen sie sich vor Gericht verantworten.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Sechs Personen sind im US-Bundesstaat Florida festgenommen worden, weil sie sich nackt an einem Strandabschnitt aufhielten – offenbar in dem Glauben, sich im Bereich des üblichen FKK-Strands zu befinden.

An einem Strand in Florida kam es zu einer ungewohnten Festnahme. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Das örtliche Sheriffsbüro berichtete von dem Vorfall in einem Beitrag auf Facebook, in dem es auch Fotos und Namen der sechs Personen teilte. US-Medienberichten zufolge handelte es sich bei den Festgenommenen um vier Männer und eine Frau im Alter von 60 bis 77 Jahren und einen Mann im Alter von 27 Jahren.

Der reguläre Nacktstrand «Blind Creek Beach» im Bezirk St. Lucie ist demnach derzeit geschlossen – wegen Asphaltierungsarbeiten im Parkplatzbereich. Die Gruppe habe sich deshalb offenbar zur nahegelegenen «Little Mud Boat Ramp» begeben – einem gut einen Kilometer entfernten Abschnitt, der nicht für textilfreies Sonnenbaden freigegeben ist.

«Die laufende Renovierung von Blind Creek Beach mag für Strandbesucher unangenehm sein – aber sie rechtfertigt nicht, andere öffentliche Bereiche als Erweiterung des offiziellen Nacktstrands zu nutzen», teilte die Behörde mit. Es habe bereits zahlreiche Beschwerden von Anwohnern und Strandgästen gegeben, weil Personen sich unerlaubt an der Bootrampe entblösst hätten.

Beschuldigte müssen sich vor Gericht verantworten

Nach Angaben des Sheriffs Büro wurden alle sechs Beschuldigten gegen eine Kaution von je 500 US-Dollar freigelassen. Sie müssen sich wegen «ungebührlicher Enthüllung in der Öffentlichkeit und Enthüllung von Sexualorganen» vor Gericht verantworten. Ihnen droht eine Geldstrafe und eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr.

«Unser Strand, an dem Kleidung optional ist, ist klar gekennzeichnet. Wer sich woanders öffentlich entblösst, der verstösst gegen die Statuten unseres Bundesstaates und des Bezirks», sagte ein Sprecher der Sheriffs-Behörde im Lokalsender CBS12.

Eine Frau teilte gegenüber dem Sender mit, sie finde Nackte am falschen Strand «seltsam», insbesondere wegen der Nähe zu Familien. Das Schild vor Ort sei eindeutig: «Man muss bekleidet oder im Badeanzug sein.» Andere bewerteten die Massnahme der Beamten, den Nudisten Handschellen anzulegen, als Überreaktion.