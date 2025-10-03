wechselnd bewölkt12°
International
USA

Sean Diddy Combs: Urteilverkündung erwartet.

Sean Diddy Combs: Urteilsverkündung gestartet

03.10.2025, 16:5603.10.2025, 16:56

Im Verfahren gegen den US-Rapper Sean «Diddy» Combs (55) hat die Verkündung des Strafmasses begonnen. Die Anwälte von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sowie Combs selbst versammelten sich in dem Gerichtssaal in New York vor Richter Arun Subramanian, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Auch zahlreiche Familienmitglieder von Combs zeigten sich im Saal.

Der Richter will nun zunächst erklären, wie er zu seiner Entscheidung gekommen ist. Danach dürfen Anklage und Staatsanwaltschaft sich äussern. Auch einige Worte von Combs selbst werden erwartet.

Die Schlange, um in den Gerichtssaal hineinzukommen, hatte sich bereits seit Mittwoch formiert. Einige Fans von Combs hatten vor dem Gericht im Süden Manhattans übernachtet, um einen Blick auf ihn werfen zu können.

Anklage und Verteidigung weit auseinander

Während die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten anvisiert, fordert die Verteidigung des Rappers eine Höchststrafe von 14 Monaten. Diese hätte Combs, der seit rund einem Jahr in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn einsitzt, bereits grösstenteils verbüsst.

In dem aufsehenerregenden Prozess hatten Geschworene den Musiker Anfang Juli teilweise schuldig gesprochen. Sie befanden Combs nur im Zusammenhang mit Prostitution schuldig – dem am wenigsten schwerwiegenden Anklagepunkt. Zu den Anklagepunkten der Verschwörung zur organisierten Kriminalität und des Menschenhandels entschieden die Geschworenen auf unschuldig. Wäre der Rapper in allen Punkten für schuldig befunden worden, hätte ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe gedroht. (sda/dpa)

Heute wird das Strafmass verkündet: Diddy bittet Richter um «zweite Chance»
Kurz vor der Verkündung des Strafmasses gegen Sean Combs hat der US-Rapper den zuständigen Richter in einem emotionalen Brief um eine «zweite Chance» gebeten. «Ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht, aber ich renne nicht mehr vor ihnen davon», schrieb Combs in dem vierseitigen Dokument an Richter Arun Subramanian. «Das Leid, das ich verursacht habe, tut mir so leid.» Seine Ex-Freundin Cassie Ventura, die er geliebt habe, zu schlagen, sei «komplett falsch» gewesen.
Zur Story