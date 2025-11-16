Mindestens 4 Tote bei Bootsunglück an Küste Kaliforniens

Bei einem Bootsunglück vor der südlichen Küste des US-Bundesstaates Kalifornien sind nach Angaben der US-Küstenwache mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Vier Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, eine weitere Person den Behörden übergeben, hiess es in einer Mitteilung. Die Suche nach möglichen Opfern dauerte noch an.

Dieses Foto wurde von der kalifornischen Polizei veröffentlicht. Bild: keystone

Das Boot war in der Nacht zum Samstag in der Nähe von Imperial Beach gekentert. Der US-Küstenort liegt südlich von San Diego nahe an der US-mexikanischen Grenze. Die Behörden vermuten Menschenschmuggel. Mehrere Überlebende hätten angegeben, sie seien Mexikaner, teilte die Küstenwache mit.

Die Vereinigten Staaten sind seit langem mit einer grossen Zahl an Migranten konfrontiert, die auf illegalen Wegen versuchen, aus Mexiko und Mittelamerika in die USA zu gelangen. (sda/dpa)