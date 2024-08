US-Skandalpolitiker Santos bekennt sich schuldig – nun drohen ihm mehrere Jahre Haft

Der ehemalige republikanische US-Politiker George Santos muss wohl mehrere Jahre in Haft. Der 36-Jährige aus New York hat sich in zwei Fällen von Betrug schuldig bekannt.

George Santos am Montag in New York. Bild: keystone

So gab Santos am Montag vor Gericht zu, Drahtbetrug und schweren Identitätsdiebstahl begangen zu haben. Dabei soll er die Ausweise von Wahlkampfmitarbeitern gestohlen und Wahlkampfgelder missbraucht haben. Gemäss dem zuständigen Richter droht dem 36-Jährigen eine Strafe von sechs bis acht Jahre Haft.

«Ich bedauere mein Verhalten und den Schaden, den es verursacht hat, zutiefst und übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln», so Santos in einer Erklärung vor Gericht.

Santos war bei den Wahlen 2022 in New York im 3. Kongresswahlbezirk von New York ins Repräsentantenhaus gewählt worden. Dort war er Teil in des Mittelstandsausschusses sowie des Ausschusses für Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie. Nach diversen Kontroversen und Vorwürfen war der Republikaner im Dezember als erstes Kongress-Mitglied seit mehr als 20 Jahren ausgeschlossen worden. (dab)