Demokraten provozieren Trump mit Wahlkampfwerbung – ausgerechnet auf dem Trump Tower

Vor dem Parteitag in Chicago haben die US-Demokraten mit einer provokanten Aktion für Schlagzeilen gesorgt. So liessen diese Wahlkampfwerbung ausgerechnet auf den Trump Tower Chicagos projizieren. Unter anderem waren die Worte «Trump-Vance ‹Weird als Hell›» («Trump-Vance ‹Verdammt seltsam›») oder «Harris Walz fighting for you» («Harris Walz kämpfen für euch») zu lesen. Neben diversen Sätzen auf englisch wurden auch einige spanische Slogans projiziert.

«Diese Woche wird das ganze Land sehen, wie es aussieht, wenn man sich hinter der Hoffnung und einer klaren Vision für eine bessere Zukunft vereint, wenn sich die Demokraten hinter Vizepräsidentin Harris und Gouverneur Walz versammeln», liess ein Sprecher der Demokraten dazu verlauten. Denn während Trump und Vance nur für sich selbst schauen würden, stehe das Duo Harris-Walz hinter den Bürgern. Das Trump-Lager äusserte sich bislang noch nicht zur Provokation.

Kamala Harris und Tim Walz sind ebenfalls in Chicago. Bild: keystone

In Chicago steigt von Montag bis Donnerstag der Parteitag der Demokraten. Neben Präsident Joe Biden sowie den ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton wird auch Kamala Harris auftreten. Die Präsidentschaftskandidatin wird am letzten Abend des Parteitags ihre mit Spannung erwartete Grundsatzrede halten.

Das Rennen um die Präsidentschaft zwischen Kamala Harris und Donald Trump verspricht weiterhin Spannung. Gemäss den letzten Umfragen liegt die Vize-Präsidentin derzeit noch immer knapp vor Trump. Dieser versuchte zuletzt, seine Kontrahentin mit persönlichen Angriffen zu diskreditieren. (dab)