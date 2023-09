Am Freitagabend gesellten sich leuchtend bunte Tiere, Fische und Vögel zur nächtlichen Skyline Manhattans. Das Spektakel hatte eine Botschaft: Tausend Drohnen wurden eingesetzt, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Die Lichtshow über New York fand in der Nähe des Hauptquartiers der Vereinten Nationen statt, als die Staats- und Regierungschefs der Welt zur Uno-Generalversammlung zusammenkamen.

«Die Welt brennt»: Eine Drohnen-Show machte in New York auf den Klimawandel aufmerksam.

Das Duo des Grauens – zwei Diktatoren unter sich



Russland und Nordkorea wollen militärisch kooperieren. Dahinter steht das Problem, dass Putin im Krieg die Munition ausgeht. Kim Jong Un könnte das für sich nutzen.

Nordkoreas Diktator wird es gefreut haben. Endlich mal wieder eine offizielle Einladung ins Ausland. Wladimir Putin hatte ihn zu einem Treffen am Weltraumzentrum von Wostotschny in der Amur-Region geladen. Dafür ist Kim Jong Un extra über 2'000 Kilometer in seinem ebenso gesicherten wie luxuriösen Sonderzug aus der Hauptstadt Pjöngjang angereist. Der wegen seines international geächteten Atomprogramms diplomatisch fast vollständig isolierte Kim hatte Nordkorea seit Beginn der Covid-19-Pandemie vor fast vier Jahren nicht mehr verlassen. Seine letzte Auslandsreise führte ihn 2019 in die russische Pazifikstadt Wladiwostok – wo er auch auf Putin traf.