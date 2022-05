Im US-Bundesstaat Texas hatte ein 18 Jahre alter Schütze am vergangenen Dienstag an einer Grundschule ein Blutbad angerichtet. Der Amoklauf von Uvalde hat die Debatte über eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA einmal mehr angefacht. Vor allem viele Republikaner sperren sich seit Jahren gegen strengere Regularien. (sda/dpa)

Mit einer neuen Gesetzesvorlage will seine Regierung den privaten Besitz von Handfeuerwaffen stoppen und Personen davon abhalten, solche Waffen nach Kanada einzuführen oder innerhalb Kanadas zu kaufen oder verkaufen, wie Trudeau am Montag (Ortszeit) mitteilte. Personen, die wegen häuslicher Gewalt auffallen, sollen demnach ihre Waffenscheine verlieren. Zudem sollen die Strafen für den illegalen Handel mit Waffen erhöht werden.

Kanadas Premier Justin Trudeau will strengere Waffengesetze in seinem Land.

Kanadas Premier Justin Trudeau will strengere Waffengesetze in seinem Land. Bild: keystone

Knapp eine Woche nach dem verheerenden Amoklauf an einer Grundschule in den USA mit 21 Toten hat der kanadische Premierminister Justin Trudeau im nördlichen Nachbarland strengere Waffengesetze angekündigt.

Summer Jamboree on the Lake: Vier Tage amerikanische Klänge und Kultur der 40er und 50er

Generalstreik in Belgien: Zugverkehr steht zu einem grossen Teil still

Luke Mockridge kämpft in Zürich um Deutungshoheit: «Sorry an alle Hater, ich mache weiter»

Coronazahlen schiessen in die Höhe – was ist denn in Portugal los?

Warum die Aare gerade Thema bei den indonesischen Newsportalen ist

Seit Donnerstagmorgen wird ein junger Mann aus Indonesien vermisst. Er wurde zuletzt in der Aare beim Schwimmen gesehen. Der Fall sorgt international für Schlagzeilen, unter anderem weil der Vater des Vermissten ein bekannter Politiker ist.

Am Donnerstagmorgen begaben sich zwei junge Frauen und ein junger Mann in die Aare in Bern. Die drei gerieten bei ihrem «Schwumm» in eine Notlage. Wie die Kantonspolizei Bern berichtete, konnten die beiden Frauen durch Passanten gerettet werden.