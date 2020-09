International

Waldbrände in den USA: 29 Bilder wie aus einem Endzeitfilm



Die USA brennen. Noch nie zuvor in seiner Geschichte hatte das Land mit solch schlimmen Waldbränden zu kämpfen. Alleine in der Woche zuvor ist laut der New York Times eine Fläche von rund 20'000 Quadratkilometern abgebrannt. Das entspricht beinahe der Hälfte der Schweiz.

Am schlimmsten betroffen sind die Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington. Dort sind in den letzten Tagen 33 Menschen ums Leben gekommen. Die Fotos, die uns aus diesen Regionen erreichen, zeichnen ein Bild wie aus einem Endzeitfilm.

