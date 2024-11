Donald Trump ist in der Schweiz beliebter als in vielen anderen europäischen Ländern. Bild: keystone

So viel Prozent der Schweizer Bevölkerung würde Trump wählen

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern würden in der Schweiz viele Wählerinnen und Wähler ihre Stimme Donald Trump geben – etwa ein Viertel. Das sind deutlich mehr als etwa in Skandinavien und in den Nachbarländern der Schweiz. Dies zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup.

Sie wurde in 43 Ländern unter 41'000 Erwachsenen durchgeführt. Am Montagabend hatten zunächst die Tamedia-Titel darüber berichtet.

In der Schweiz sprachen sich insgesamt deutlich mehr Befragte für die demokratische Kandidatin Kamala Harris aus: 61 Prozent. Allerdings würden auch 25 Prozent den Republikaner Donald Trump wählen. In den westlichen europäischen Ländern sind es einzig in Grossbritannien mit 27 Prozent und in Griechenland mit 33 Prozent mehr.

US-Image würde sich verschlechtern

In Dänemark beispielsweise sprechen sich nur vier Prozent für Trump aus. In Finnland und Norwegen sind es je sieben Prozent, in den Niederlanden elf, in Deutschland und Frankreich je 13 Prozent, in Österreich 16 und in Italien 18 Prozent. Hoch ist die Zustimmung für Trump hingegen in Osteuropa: In Serbien, Ungarn und Bulgarien würden ihn rund die Hälfte der Befragten wählen.

Gallup fragte auch, ob das Ansehen der USA in der Welt sich mit Trump verbessern oder verschlechtern würde. Insgesamt denken nur 19 Prozent der Befragten, dass die Situation mit Trump besser würde. In dieser Frage waren die Schweizerinnen und Schweizer dem Republikaner gegenüber kritischer: 16 Prozent gaben an, das Image der USA würde sich mit ihm verbessern, 59 Prozent hingegen rechnen mit einer Verschlechterung. (cma/fox/sda)

