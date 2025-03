Um Wahlbetrug zu bekämpfen – Trump will Regeln für US-Wahlen verschärfen

1 / 12

Licht aus! Spektakuläre Bilder zur Earth Hour

Um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, sind die Städte der ganzen Welt auch in diesem Jahr aufgerufen, am Samstag die Beleuchtung von Denkmälern zu löschen. Im Bild: der Kreml in Moskau. Erkennst du die folgenden Wahrzeichen?

quelle: epa/epa / maxim shipenkov