Republikaner Johnson: Vorwurf von Trumps Kreml-Nähe «absurd»

Selenskyj hatte das Treffen mit Trump mit einem Dank an seine Gastgeber für die Einladung begonnen. Gleichzeitig pochte er auf Sicherheitsgarantien, die über den von Trump favorisierten Rohstoff-Deal hinausgehen. Zudem forderte er eine entschlossene Haltung der USA an der Seite der Ukraine gegen Russland. Putin bezeichnete er als «Killer und Terroristen», der ihn und die Ukraine hasse. Trump reagierte darauf ungehalten und sagte, dass solche Äusserungen nicht zur Beendigung des Krieges beitrügen. Im Wahlkampf hatte der Republikaner wiederholt seine guten Beziehungen zu Putin betont.

Harrison Ford sagt Oscar-Auftritt wegen Erkrankung ab

Erst vor wenigen Tagen war «Star Wars»-Schauspieler Harrison Ford als prominenter Helfer bei der Oscar-Gala angekündigt worden. Doch daraus wird nichts.

Wegen einer Gürtelrosen-Erkrankung habe der Hollywood-Star seinen geplanten Auftritt kurzfristig absagen müssen, teilte sein Sprecherteam laut People.com am Vortag der Trophäenshow mit. Demnach wurde die Krankheit bei dem 82-Jährigen am Freitag festgestellt. Am vorigen Sonntag hatte Ford noch an der Vergabe der Screen Actors Guild Awards in Los Angeles teilgenommen.