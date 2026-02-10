Hochnebel-1°
DE | FR
burger
International
USA

Air Canada stellt Flüge ein: Wegen US-Blockade geht Kuba das Kerosin aus

Air Canada stellt Flüge ein: Wegen US-Blockade geht Kuba das Kerosin aus

Die Ölblockade der USA gegen das sozialistische Kuba wirkt sich auf den Flugverkehr aus.
10.02.2026, 03:0510.02.2026, 03:05

Wegen Treibstoff-Knappheit stellt die kanadische Fluglinie Air Canada vorerst ihre Flüge nach Kuba ein, wie das Unternehmen mitteilte. In den kommenden Tagen sollen nur noch leere Maschinen von Air Canada zur Karibikinsel fliegen, um rund 3'000 Kunden gemäss dem regulären Flugplan aus dem Land zu bringen.

FILE - Air Canada aircraft sit parked at Vancouver International Airport in Richmond, British Columbia, Aug. 18, 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, file) Canada Air Canada Flight Attendants
Air Canada stellt die Flüge nach Kuba ein.Bild: keystone

Die Kanadier machen den Grossteil der Touristen aus, die die Insel besuchen. «Air Canada wird die Situation weiterhin beobachten, um zu einem späteren Zeitpunkt eine angemessene Wiederaufnahme des normalen Flugbetriebs nach Kuba zu beschliessen», teilte die Airline mit.

Zuvor hatte die Regierung Kubas die internationalen Fluggesellschaften darüber informiert, dass infolge des US-Ölembargos die Betankung auf der Insel ab Dienstag nicht mehr möglich sein werde, wie Medien unter Berufung auf Piloten und Fluglinien berichteten. Auch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA warnte vor einem Mangel an Kerosin am Flughafen der kubanischen Hauptstadt Havanna.

Kein Öl mehr aus Venezuela

Weitere Airlines haben Vorsichtsmassnahmen ergriffen – ohne die Flüge komplett einzustellen. So plant etwa Air Europa, in der benachbarten Dominikanischen Republik zwischenzulanden, um aufzutanken, wie die spanische Zeitung «El País» berichtete. Iberia bietet Rückerstattung und Umtausch von Flugtickets an – sowie auch Air Canada.

Washington übt seit Wochen erheblichen Druck auf Kubas kommunistische Regierung aus. Seit Dezember erhält das Land kein Öl mehr aus Venezuela, da US-Präsident Donald Trump eine vollständige Blockade für sanktionierte Öltanker mit Lieferungen aus dem südamerikanischen Bruderstaat anordnete. Danach drohte Trump auch mit Zöllen gegen Kubas Öllieferanten. Mexiko, zuletzt Kubas grösster Ölversorger, stellte seine Lieferungen ein. Für Kubas stark angeschlagene Wirtschaft ist das Ölembargo ein harter Schlag. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Polen plant schnelle militärische Reserve-Eingreiftruppe
Polen plant im Zuge der Aufstockung seiner Armee die Schaffung einer neuen Kategorie von Militärreservisten, die im Ernstfall in kürzester Zeit mobilisiert werden können. Die neue schnelle Eingreiftruppe der Reserve soll aus ausgebildeten und regelmässig an Übungen teilnehmenden Reservesoldaten bestehen, kündigte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz einem Bericht der Agentur PAP zufolge in Warschau an.
Zur Story