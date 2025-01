Ralph Lauren bis Lionel Messi: Biden ehrt Promis mit Freiheitsmedaille

Mit der prestigeträchtigen «Presidential Medal Of Freedom» werden Menschen geehrt, die einen bedeutenden Beitrag «für die Sicherheit oder das nationale Interesse der USA, den Weltfrieden und kulturelle oder andere bedeutsame öffentliche Belange» geleistet haben. Biden verlieh sie zum letzten Mal, bevor er am 20. Januar aus dem Amt scheidet.

Biden wandelt 37 Todesurteile in Haftstrafen um

Auch Rockmusiker Bono von der Band U2, die Schauspieler Denzel Washington und der an Parkinson erkrankte Michael J. Fox sowie Modeschöpfer Ralph Lauren holten sich die Medaille persönlich beim Präsidenten ab. Fussballstar Lionel Messi blieb der Veranstaltung fern. Der hochbetagte Philanthrop George Soros, den rechte Kreise zum Feindbild stilisiert haben, wurde von seinem Sohn vertreten.

Hollywood-Stars, Ikonen der Modewelt und eine berühmte Affenforscherin: Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Joe Biden 19 Prominente mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA geehrt. Bei einer Zeremonie im Weissen Haus legte Biden den anwesenden Geehrten die Medaille selbst um. Im Fall von Basketball-Legende Earvin «Magic» Johnson sorgte das für einige Lacher, als dieser aufgrund seiner Grösse mit dem Rücken zu Biden gewandt in die Knie ging.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Selenskyj: Trumps Unberechenbarkeit kann Kiew nützen +++ Russland greift Kiew an

Im neuen Jahr weniger Alkohol trinken? Was Alkoholverzicht im Körper bewirkt

Robert Habeck warnt Elon Musk vor Einmischung in deutsche Politik

Das meistverkaufte Auto in der Schweiz ist ein E-Auto – und es ist nicht das Tesla Model 3

Ski-Star posiert mit Seestern – Lindsey Vonn tappt am Strand ins Fettnäpfchen

Zürichs Feuerwerk war spektakulär – nur hat es niemand so richtig mitbekommen

Rate mal, ab welchem Alter Chinesen ab 2025 in die Rente gehen

Kanadischer Hockey-Influencer macht am Spengler Cup den gleichen Fehler wie wir alle

Darauf kann die Ukraine im neuen Jahr hoffen

Auch wenn der designierte US-Präsident Trump eine Lösung für den Krieg in der Ukraine sucht: Es wird weder schnell gehen noch einfach sein, mit Putin dauerhaften Frieden zu schliessen.

Die Ukraine blickt auf das bisher schlimmste Kriegsjahr zurück: Wegen der Versäumnisse der politischen Führung hat das Land viel zu spät neue Soldaten rekrutiert. Der daraus resultierende Personalmangel und die halbherzigen Versprechen von US-Präsident Biden, ausreichend Kriegsmaterial zu liefern, haben die Armee dazu gezwungen, sich an den am heftigsten umkämpften Frontabschnitten langsam zurückzuziehen. 2024 sind schätzungsweise etwas mehr als 3300 Quadratkilometer an die Russen verloren gegangen. Das entspricht knapp 0,6 Prozent der Landesfläche.