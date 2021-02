International

Ted Cruz reist mitten in der Katastrophe nach Mexiko – dann liefert er diese Begründung

Senator Ted Cruz fliegt trotz einer Unwetterkatastrophe in seinem Heimatstaat nach Mexiko. Am Donnerstag folgt eine Erklärung. Im Internet kursieren derweil bereits die Memes.

Ein schwerer Wintersturm hat den US-Bundesstaat Texas getroffen. Über eine halbe Million Menschen waren am Donnerstagmorgen (Ortszeit) ohne Strom. Am Mittwoch hatten in Texas noch gut drei Millionen Haushalte im Dunkeln gesessen. Die «Washington Post» berichtete, dass in mehreren Städten in Texas auch die Wasserversorgung unterbrochen war.

Senator Ted Cruz fliegt nach Mexiko

Mitten in dieser Krise wurde nun der texanische Senator Ted Cruz dabei erwischt, wie er in die Wärme flog. Der Republikaner sei am Mittwoch (Ortszeit) mit seiner Familie zu einer Urlaubsreise nach Cancun in Mexiko aufgebrochen – das berichteten zunächst mehrere US-Medien, darunter der Sender Fox News und die «New York Times», am Donnerstag unter Berufung auf nicht näher genannte «informierte» Personen.

Die «New York Times» zitierte auch die Polizei am Flughafen von Houston, die nach eigenen Angaben von Cruz' Büro um «Unterstützung» am Airport gebeten wurde. In sozialen Medien kursierten Bilder von Cruz am Flughafen und an Bord eines Flugzeuges.

Hey @tedcruz why are you flying to Cancun while people in your state are literally freezing? Is this what you call leadership? pic.twitter.com/eJz2xozJ5E — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) February 18, 2021

Die Fotos verbreiteten sich schnell und lösten im Internet grosse Empörung aus. Cruz wurde vorgeworfen, die Menschen und Wähler in seinem Heimat-Bundesstaat inmitten grosser Not alleine zu lassen, um sich selbst in der Sonne zu amüsieren. Die Demokraten in Texas riefen Cruz per Tweet zum Rücktritt auf.

Die Reaktion von Ted Cruz

Ted Cruz reagierte am Donnerstag auf die Medienberichte und bestätigte seinen Trip nach Cancun. In seinem Statement schrieb er, dass es eine ärgerliche Woche für die Texaner gewesen sei. «Der grossartigste Staat im grossartigsten Land der Welt war ohne Strom.» Leute würden für Essen und Benzin anstehen und bei Nachbarn übernachten. Auch sein Haus habe kein Strom gehabt.

Update: U.S. Sen. Ted Cruz released a statement confirming he traveled to Cancún with his family during a winter storm that's left millions of Texans without power and reliable water. https://t.co/2tjK9d9AZp pic.twitter.com/WiHjUkUcTo — Texas Tribune (@TexasTribune) February 18, 2021

Dann setzte er zur Erklärung seines Fluges an. «Da die Schule abgesagt wurde, wollten unsere Töchter einen Trip mit Freunden unternehmen», so Cruz. Weil er ein guter Vater habe sein wollen, sei er mit ihnen gestern Abend runtergeflogen. Er werde aber bereits heute Nachmittag wieder zurückfliegen.

Senator Ted Cruz carries his luggage at the Cancun International Airport before boarding his plane back to the U.S., in Cancun, Mexico. Photo by Stringer pic.twitter.com/KKDtldAXoE — corinne_perkins (@corinne_perkins) February 18, 2021

Cruz war Präsidentschaftsbewerber seiner Partei für die Wahl 2016. Später tat er sich als loyaler Verbündeter des inzwischen abgewählten republikanischen Präsidenten Donald Trump hervor.

Für Häme ist gesorgt

Ob Cruz mit seinem Statement seine Wählerschaft überzeugen konnte, wird sich weisen. Seine Gegner schlachten den Trip nach Mexiko nach allen Regeln der Internetkunst aus. In den Sozialen Netzwerken kursieren bereits zahlreiche Memes zum Kurztrip des Republikaners. Eine kleine Auswahl:

.@tedcruz lands in Cancun. Checks internet. Jumps back on plane. pic.twitter.com/NrDC9R0wmB — Kurt "Masks Save Lives" Eichenwald (@kurteichenwald) February 18, 2021

#TedCruz’s Mexican vacation after he wakes up and finds himself trending #1 on Twitter this morning.#FlyingTed #CancunCruz pic.twitter.com/J1P8ziAeNy — Billy Baldwin (@BillyBaldwin) February 18, 2021

Ted Cruz's office trying to figure out how to spin his trip to Cancun pic.twitter.com/M5gN3cHtk0 — Aaron Rupar (@atrupar) February 18, 2021

