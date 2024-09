Teures «Bridgerton»-Event endet in Desaster – «Betrug» und «Chaos»

Der Ausrichter des «Bridgerton»-Events, eine Firma namens Uncle N Me LLC, reagierte bereits auf die Beschwerden, allerdings ausweichend. In einem Statement gegenüber «7 News Detroit» hiess es, man verstehe, «dass nicht jeder die Erfahrung gemacht hat, die er sich von unserer letzten Veranstaltung erhofft hat». Man arbeite an einer Rückmeldung.

Ob das «Bridgerton»-Event ohne «Bridgerton»-Charakter für den Ausrichter noch Folgen haben wird, ist unklar. Der Fall erinnert an die ebenfalls inoffizielle «Wonka Experience», die Anfang des Jahres ähnlich lieblos in Schottland aus dem Boden gestampft wurde und hunderte Gäste enttäuschte. Hier entschuldigte sich der Veranstalter später öffentlich und einige Besucherinnen und Besucher erhielten ihr Geld zurück.

«Abgesehen von der glanzlosen Veranstaltung selbst, versprachen sie einen Geldpreis für die bestgekleidete Person (was nicht geschah); dass sie einen Diamanten der Saison wählen würden, wie sie es in der Show und in anderen von 'Bridgerton' inspirierten Bällen tun (was nicht geschah) [...]»

Die Preise sollen sich zwischen 150 und 1000 Dollar in der Spitze bewegt haben. Netflix verdiente an dem «Betrug» allerdings nicht mit. Der Streamingdienst hat mit dem inoffiziellen Event nichts zu tun.

Wie der «Hollywood Reporter» berichtet, wollte ein Detroiter Veranstalter diese Atmosphäre in die echte Welt übertragen. Ein schwer erfüllbares, ambitioniertes Unterfangen. Was die Besucherinnen und Besucher vor Ort erwartete, enttäuschte aber selbst die schlimmsten Pessimisten. Von «Betrug» ist in vielen Beiträgen die Rede.

«Bridgerton» spielt in der sogenannten Regency-Epoche Grossbritanniens. Die Netflix-Serie ist bekannt für ihre opulenten Ball-Inszenierungen, es geht in den bisherigen Staffeln stets um grosse Gefühle, die ein oder andere Intrige und natürlich elegante Tanzveranstaltungen.

«Nachdem wir die Leute enttäuscht auf dem Boden sitzen sahen, sind meine Frau und ich gegangen.» So endet der Bericht eines Mannes, der am Sonntag das Event «The Queen's Ball: A Bridgerton Experience» im US-amerikanischen Detroit besuchte.

Er wollte nicht mehr darüber reden – nun kehrt Trump für Wahlkampf an Attentat-Ort zurück

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump will Anfang Oktober erneut an jenem Ort im Bundesstaat Pennsylvania auftreten, an dem er Mitte Juli Opfer eines Attentats wurde.

Das Wahlkampfteam des Ex-Präsidenten kündigte für den 5. Oktober eine Kundgebung auf jenem Gelände in Butler an, wo er damals angeschossen worden war. Der 78-Jährige wolle an den Mann erinnern, der bei der Attacke getötet wurde, und an die zwei Menschen, die verletzt wurden, hiess es. Ausserdem wolle er den Sicherheits- und Rettungskräften für ihren Einsatz danken.