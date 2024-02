Trumps Nato-Äusserungen sorgen für Aufregung – das sind die Reaktionen

Präsident Andrzej Duda mahnte hingegen: «Das Bündnis zwischen Polen und den USA muss stark sein, unabhängig davon, wer derzeit in Polen oder den USA an der Macht ist.»

Polen gilt als einer der engsten US-Verbündeten in Europa und investiert derzeit überdurchschnittlich viel in die eigene Rüstung, fühlt sich aber offenbar dennoch von Trumps Äusserungen verunsichert.

Stoltenberg betonte am Sonntag, die Nato sei bereit und in der Lage, alle Bündnispartner zu verteidigen. «Jedem Angriff auf die Nato wird mit einer vereinten und energischen Antwort begegnet», sagte der Norweger.

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump erklärte am Samstag, er wolle bei einer Wahl nicht bezahlende Nato-Staaten nicht verteidigen. Mehr noch: Russland solle das tun, «was auch immer zur Hölle sie wollen». So sind die Reaktionen.

So lief das Interview von Tucker Carlson mit Wladimir Putin – in 5 Punkten

Der Sonderermittler trifft Joe Biden dort, wo es weh tut: beim Alter

Der Bericht des Sonderermittlers spricht den Präsidenten juristisch frei – und fügt ihm gleichzeitig politisch eine schwere Wunde zu.

Was geschieht eigentlich, wenn ein amerikanischer Präsident geistig nicht mehr in der Lage ist, sein Amt auszuführen? In diesem Fall kommt der 25. Verfassungszusatz zum Zug. Er besagt, dass das Kabinett dem Kongress in diesem Fall einen Antrag auf Amtsenthebung stellen kann. Stimmen zwei Drittel der Abgeordneten und Senatoren diesem Antrag zu, dann war's das für den Präsidenten.