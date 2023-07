Trump-Anwälte treffen sich mit Ermittlern

Mehr «International»

Donald Trumps Anwälte haben sich angesichts einer möglichen weiteren Anklage gegen den früheren US-Präsidenten mit dem Team von Sonderermittler Jack Smith getroffen.

Trump schrieb am Donnerstag auf der von ihm mit begründeten Plattform Truth Social, seine Anwälte hätten am Donnerstag ein «produktives Treffen» mit Vertretern des Justizministeriums gehabt. Er bestätigte damit entsprechende Medienberichte über eine solche Zusammenkunft. Trump schrieb, seine Rechtsanwälte hätten bei dem Gespräch betont, dass er sich nichts habe zuschulden kommen lassen und dass eine Anklage gegen ihn das Land «nur weiter zerstören» würde. Bei dem Treffen hätten die Ermittler keine Details zum weiteren Vorgehen genannt.

Donald Trump im Café du Monde in New Orleans. Bild: keystone

Offizielle Angaben oder gesicherte Informationen zum Inhalt des Treffens gab es zunächst nicht. Hintergrund sind die Untersuchungen gegen Trump im Zusammenhang mit seinen Versuchen, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 zu beeinflussen, die am 6. Januar 2021 in einer beispiellosen Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol gipfelten.

Trump hatte vor einigen Tagen bekanntgegeben, dass er formal per Brief darüber informiert worden sei, Ziel der Ermittlungen zu sein. Der 77-Jährige, der nächstes Jahr erneut bei der Präsidentenwahl antreten will, machte deutlich, dass er daher mit einer baldigen Festnahme und Anklage rechne. Das zuständige Geschworenen-Gremium, das am Ende über eine mögliche Anklage in dem Fall zu entscheiden hat, kam am Donnerstag in Washington erneut zu Beratungen zusammen. Es ist aber völlig unklar, wann eine Entscheidung dieser Grand Jury zu erwarten ist.

In den vergangenen Monaten war bereits in zwei anderen Fällen in New York und Miami Anklage gegen den Republikaner erhoben worden. Der eine Fall steht im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar, der andere dreht sich um die Aufbewahrung von streng geheimen Regierungsunterlagen in Trumps Privatanwesen. (sda/dpa)