Die kalifornische Nationalgarde am Sonntag im Einsatz in Los Angeles. Bild: keystone

Trump prüft «Truppen überall» in den USA und droht Demonstranten Prügel an

US-Präsident Donald Trump droht angesichts der jüngsten Proteste in Los Angeles mit einem verstärkten Militäreinsatz und schliesst die Verhängung von Kriegsrecht nicht aus. Er kritisierte die «Ausschreitungen» scharf und betonte, dass das Land nicht auseinandergerissen werde.

US-Präsident Donald Trump kritisiert die jüngsten «Ausschreitungen» im Raum Los Angeles und will einen Einsatz von Soldaten auch in anderen Städten der USA nicht ausschliessen. Es werde geprüft, «Truppen überall zu haben», sagte Trump. «Wir lassen uns das Land nicht auseinanderreissen», sagte er.

Auf Nachfrage wollte er auch nicht ausschliessen, eine Art Kriegsrecht zu verhängen, um der Proteste Herr zu werden. Momentan gebe es aber keine Notwendigkeit, das als «Insurrection Act» bekannte Gesetz dafür anzuwenden, sagte Trump.

US-Präsident Donald Trump am Sonntag in New Jersey. Bild: keystone

«They spit, we hit»

Den demonstrierenden Abschiebegegnern in Los Angeles drohte er Schläge an, sollten sie Sicherheitskräfte bespucken oder bewerfen. «Sie spucken, das ist ihr neues Ding», sagte Trump vor Reportern auf dem Weg zum Landsitz Camp David. «Und noch schlimmer, Sie wissen, was sie auf sie werfen, nicht wahr? Und wenn das passiert, habe ich ein kleines Statement, und zwar: Sie spucken, wir schlagen.»

Trump ist für seine markigen Slogans bekannt – und auf Englisch reimt sich die Drohung: «They spit, we hit.»

«Rebellion gegen die Staatsmacht»

Trump hatte am Samstagabend (Ortszeit) wegen Protesten im Raum Los Angeles gegen Beamte der amerikanischen Einwanderungsbehörde ICE, die auch für Abschiebungen zuständig ist, die Mobilisierung von mindestens 2000 Soldaten der Nationalgarde angeordnet.

Trumps entsprechendes Dekret spricht von «einer Form der Rebellion» gegen die Staatsmacht – nennt dabei aber Los Angeles gar nicht explizit. Es könnte also auch auf andere Orte in den USA angewendet werden. Auf Nachfrage wollte Trump auch nicht ausschliessen, neben Soldaten der Nationalgarde bei Bedarf auch auf Soldaten des regulären Militärs zurückzugreifen.

Unverständnis in Los Angeles

In der Stadt herrschte am Sonntagvormittag (Ortszeit) örtlichen Medien und Fernsehbildern zufolge angespannte Ruhe. Die ersten 300 Soldaten bezogen an drei Orten Stellung. Sie trugen automatische Waffen sowie Stöcke, hinter ihnen waren mehrere Militärfahrzeuge zu sehen. Nach ihrer Ankunft gab es im Raum Los Angeles zunächst keine grösseren Proteste.

Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom und die Bürgermeisterin Karen Bass sahen keinen Grund für eine Mobilisierung der Nationalgarde. Es gebe genügend örtliche Sicherheitskräfte, eine Militarisierung werde nur zu mehr Spannungen führen, erklärten sie. (ram/sda/dpa)