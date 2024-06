Haben ihr erstes TV-Duell im diesjährigen Wahlkampf hinter sich: Donald Trump und Joe Biden. Bild: keystone

«You are the sucker» – die fiesesten und lustigsten Reaktionen nach dem TV-Duell



Stolzer Joe

Der amtierende US-Präsident Joe Biden ist sichtlich stolz auf sich selbst, so fleissig wie er über die TV-Debatte tweetet. «Donald Trump is a sucker and loser», schreibt Biden über seine heftigste verbale Attacke während des Duells.



Auf seinem «privaten» X-Account (@JoeBiden) hat er (sein Team) seit der TV-Ausstrahlung über ein Dutzend Tweets abgesetzt, mit denen er zeigen will, dass er die Debatte dominiert hat.

Doch mit dieser Meinung steht Biden ziemlich alleine da. Während des rund 90 Minuten langen Schlagabtauschs verhaspelte er sich regelmässig, er sprach undeutlich, leise und mit rauer Stimme. Teilweise war es schwierig, dem mächtigsten Mann der Welt zu folgen. US-Medien zufolge löste das mit Spannung erwartete TV-Duell in der Demokratischen Partei Panik aus. Die «Washington Post» schrieb, dass Bidens Wahlkampfteam intern eingeräumt habe, dass der US-Präsident auf der TV-Bühne zu kämpfen hatte und sein Auftritt seine Kandidatur beschädigt habe.



Eine Schnell-Umfrage des US-Senders CNN sah Trump eindeutig als Gewinner des Duells. Demnach votierten 67 Prozent der Befragten für den 78-Jährigen, nur 33 Prozent sahen Biden als Gewinner. Biden sagte nach dem Auftritt, er denke, dass er das «gut» gemacht habe. «Ich habe Halsweh», fügte er hinzu.

Kritische Reaktionen

Dass Donald Trump gerne über seine eigene Version der Wahrheit spricht, ist nichts Neues. Das Wort Fake News hat seit seiner ersten Amtszeit als US-Präsident international eine ganz neue Bedeutung erhalten. Auch bei der TV-Debatte von vergangener Nacht wurden diverse Lügen des Republikaners festgestellt.

Wirklich sympathisch kamen aber beide Politiker nicht bei den Zuschauenden an. So schrieb dieser X-User: «Ihr seid beide einfach schlechte Menschen.» Besonders Trumps-Aussagen zum Israel-Gaza-Krieg stiessen auf Ablehnung.



Verschwörungstheorie

Auffällig war, dass Trump ohne die Begleitung seiner Ehefrau Melania nach Atlanta gereist war. Während Bidens Ehefrau Jill am Ende der Debatte zu ihm auf die Bühne kam, blieb Trump allein. Biden-Gegner interpretierten Jills Auftritt am Schluss jedoch als Geständnis, dass der amtierende Präsident nicht mehr in der Lage ist, allein von der Bühne zu laufen. Es war nicht die einzige Verschwörungstheorie rund um Bidens Alter, die nach der Debatte online verbreitet wurde.



Ebenfalls als Beweis für Bidens Labilität sehen seine Gegner, dass der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom Biden nach der Debatte in seiner Garderobe besuchte. Dieser gilt als Favorit der Demokraten, sollte Biden seine Kandidatur doch noch zurückziehen.



Memes und Kurioses



Für mit Abstand am meisten Lacher in den sozialen Medien gesorgt hat diese Szene, als Donald Trump nach einer Argumentation Bidens sagt: «Ich weiss nicht wirklich, was er am Ende seines Satzes gesagt hat, aber ich denke, er weiss es selbst auch nicht.»



Einige X-User sahen in dieser Szene sogar den Moment, indem den meisten klar wurde, wer das TV-Duell gewonnen hatte.

Sympathiepunkte bei den X-Usern hat Trump auch gewonnen, als er auf eine verbale Attacke Bidens mit einem verschmitzten Lachen reagierte. Biden nämlich erwähnte Trumps sexuelle Vergangenheit mit einem Porno-Star, wofür Trump wegen Schweigegeldzahlungen auch der Prozess gemacht wurde.

Um fair zu bleiben, drehten sich die meisten Meme-Posts um Joe Bidens Vitalität.



Bild: X/Commonsensepre2

(kma mit Material der sda)