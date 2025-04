Trump ruft versehentlich Rivalen McMaster an – und rastet aus

Donald Trump verwechselt beim Telefonat seinen Ex-Berater H. R. McMaster mit dem Gouverneur von South Carolina. Am Telefon soll Trump ausgerastet sein.

Donald Trump soll Anfang März versehentlich seinen einstigen Nationalen Sicherheitsberater H. R. McMaster angerufen und ihn dabei offenbar mit dem Gouverneur von South Carolina verwechselt haben. Das berichtet der US-Sender CBS News.

McMaster war 2017 für nur 13 Monate Teil von Trumps Regierungsteam, galt als eine der gemässigten Stimmen im Weissen Haus und wurde später im Unfrieden entlassen. Seitdem ist das Verhältnis zerrüttet. Am 2. März hatte Trump ihn öffentlich als «schwachen und völlig ineffektiven Verlierer» bezeichnet, nachdem McMaster erneut Kritik an seiner Russland-Politik geäussert hatte.

Donald Trump und H. R. McMaster im Jahr 2017. Bild: www.imago-images.de

Umso überraschender war für McMaster der Anruf am Folgetag. Eine Stimme aus dem Weissen Haus forderte ihn auf, sich für ein Gespräch mit dem Ex-Präsidenten bereitzuhalten. Als sich Trump schliesslich meldete, begrüsste er ihn mit den Worten «Henry …». McMaster erkannte sofort die Verwechslung und wies den Präsidenten darauf hin: «Mr. President, this is H. R. McMaster». («Mr. President, hier ist H. R. McMaster.») Laut mehreren Quellen reagierte Trump entsetzt: «Why the fuck would I talk to H. R. McMaster?» («Warum zum Teufel sollte ich mit H.R. McMaster sprechen?»). Danach soll er den ehemaligen Berater erneut beschimpft und das Gespräch beendet haben.

McMaster: Trump lässt sich von Putin manipulieren

CBS News zufolge wollte Trump ursprünglich mit Henry McMaster sprechen, dem republikanischen Gouverneur von South Carolina. Ein Mitarbeiter soll die beiden Männer verwechselt und den Anruf an die falsche Nummer durchgestellt haben. Wer genau für den Fehler verantwortlich war, blieb unklar. Ein Sprecher des Weissen Hauses lehnte eine Stellungnahme ab.

Ihn wollte Trump eigentlich anrufen: Henry McMaster, den republikanischen Gouverneur von South Carolina. Bild: keystone

Trump-nahe Kreise setzten ihre Kritik an McMaster auch nach dem Telefonat fort. Trumps Kommunikationsdirektor Steven Cheung erklärte: «H. R. McMaster hat sich vollkommen lächerlich gemacht, und sein drittklassiges Buch – das inzwischen im Ramschregal der Belletristikabteilung eines Billigbuchladens liegt – ist voller Lügen in einem vergeblichen Versuch, seinen ramponierten Ruf wiederherzustellen.»

McMaster selbst äusserte sich nicht zu dem Vorfall. In seinem neuen Buch sowie in einem Interview bei «60 Minutes» hatte er jedoch erneut scharfe Kritik an Trumps aussenpolitischem Kurs geübt. Er warf dem Präsidenten unter anderem vor, sich von Wladimir Putin manipulieren zu lassen.

