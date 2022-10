Ehemann von Nancy Pelosi in Wohnhaus angegriffen

Die Demokratin Pelosi ist häufiges Ziel verbaler Attacken der politischen Rechten in Amerika. Ex-Präsident Donald Trump nennt sie immer wieder «Crazy Nancy» («verrückte Nancy»). Als Sprecherin des Repräsentantenhauses steht Pelosi weit oben in der politischen Rangfolge der USA. (sda/dpa)

Der Ehemann der prominenten US-Politikerin Nancy Pelosi ist im Wohnhaus des Paares in San Francisco angegriffen worden. US-Medienberichten zufolge war es eine gezielte Attacke auf ihr Zuhause. Der Angreifer habe dabei in der Nacht zum Freitag mehrfach «Wo ist Nancy?» gerufen, schrieben unter anderem die «New York Times» und die «Washington Post» unter Berufung auf Behördenvertreter.

Wegen schwerer politischer Krise: Britische Regierung kündigt Neuwahl in Nordirland an

Steinmeiers brutale Rede hat einen blinden Fleck

Der Bundespräsident hält eine Rede zur Lage der Nation und spricht bemerkenswert schonungslos. Mit einer Ausnahme – und die betrifft ausgerechnet ihn selbst.

Am Ende breitet Frank-Walter Steinmeier die Arme aus, so wie ein Pfarrer, der zu seiner Gemeinde spricht. Doch anders als in der Kirche mischt sich in seine letzten Worte schon der Applaus. Steinmeier lächelt, Steinmeier zieht verschmitzt die Augenbrauen hoch, Steinmeier scheint zufrieden.