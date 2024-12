Unerwarteter Nebeneffekt des CEO-Mords: Das Revival des guten alten Protestsongs

Mit deutscher Übersetzung unten!

There's an office in a building and a person in a chair

And you paid for it all, though you may be unaware

You paid for the paper and you paid for the phone

You paid for everything they need to deny you what you're owed



There ain't no you in United Health

There ain't no me in the company

There ain't no us in the private trust

There's hardly humans in humanity



Now the procedure that you're needing ain't the cost-effective route

And only 2% of people end up winning a dispute

So if you get sick, pray to god for help

Because your doctor's got to pray to United Health



Way back in 70 and 7, Mr. Richard T. Burke started buying HMOs, putting federal grants to work

Made 50 billion buckaroos last year

The Warren Buffet of health, the Jeff Bezos of fear



Now CEOs come and go and one just went

The ingredients you got bake the cake you get

But if you get sick cross your fingers for luck

Because old Richard T. Burke ain't giving a f*ck



Commoditized health, monopolized fraud

«Here's the doctors we own and the research we bought»

They own the pharmacies and a lot of the meds

They should start buying graves to sell us when we're all dead



There ain't no you in United Health

There ain't no me in the company

There ain't no us in the private trust

There's hardly humans in humanity

There's hardly humans in humanity

Jesse Welles, 2024.





Deutsche Übersetzung:

In einem Gebäude gibt's ein Büro und eine Person in einem Stuhl.

Und du hast für all das bezahlt, auch wenn es dir nicht bewusst ist.

Du hast für das Papier bezahlt und du hast für das Telefon bezahlt.

Du hast für alles bezahlt, was sie brauchen, um dir das zu verweigern, was dir zusteht.



Es gibt kein Du bei United Health.

Es gibt kein Ich in der Company.

Es gibt kein uns in der privaten Stiftung.

Es gibt kaum Menschen in der Menschheit.



Die Prozedur, die du brauchst, ist nicht die kostengünstigste.

Und nur 2 % der Menschen gewinnen am Ende einen Disput.

Wenn du also krank wirst, bete zu Gott um Hilfe, denn dein Arzt muss zu United Health beten.



Damals, im Jahr 1977, fing Richard T. Burke an, HMOs zu kaufen und Bundeszuschüsse zu verwenden.

Letztes Jahr hat er 50 Milliarden Dollar verdient.

Der Warren Buffet der Gesundheit, der Jeff Bezos der Angst.



CEOs kommen und gehen und einer ist gerade gegangen.

Die Zutaten, die du hast, backen den Kuchen, den du bekommst.

Aber wenn du krank wirst, drück die Daumen, dass du Glück hast, denn dem alten Richard T. Burke ist das so was von egal.

Kommerzialisierte Gesundheit, monopolisierter Betrug.

«Hier sind die Ärzte, die wir besitzen und die Forschung, die wir gekauft haben!»

Denen gehören die Apotheken und viele der Medikamente.Sie sollten anfangen, Gräber zu kaufen, um uns weiter zu verkaufen, wenn wir alle tot sind.



Es gibt kein Du bei United Health.

Es gibt kein Ich in der Company.

Es gibt kein uns in der privaten Stiftung.

Es gibt kaum Menschen in der Menschheit.

Es gibt kaum Menschen in der Menschheit.