US-Wahlen: Zohran Mamdani wird neue Bürgermeister New Yorks

New York mayoral candidate Zohran Mamdani listens to a question during a press conference at Dutch Kills Playground on Monday, Nov. 3, 2025, in the Queens borough of New York. (AP Photo/Andres Kudacki ...
Zohran Mamdani wird neuer Bürgermeister New Yorks.Bild: keystone

Mamdani wird New Yorks neuer Bürgermeister ++ Klare Demokraten-Siege bei Gourverneuswahlen

Gleich vier wichtige Wahlen resp. Abstimmungen in den USA stehen in der Nacht auf Mittwoch (Schweizer Zeit) an. Hier findest du alle wichtigen Infos.
05.11.2025, 03:4405.11.2025, 04:12

In Virginia kommt es zur Gouverneurswahl, in New Jersey ebenfalls, in New York City wird ein neuer Bürgermeister erkoren und in Kalifornien über eine Neuzuteilung der Wahlkreise abgestimmt. Überall sind die Demokraten laut Umfragen in der Favoritenrolle – mitunter wegen der zunehmenden Unzufriedenheit der US-Bevölkerung mit Präsident Donald Trump. Die Wahlen gelten als wichtiger Stimmungstest in den Vereinigten Staaten.

Hier findest du mehr Details zu den 4 Wahlen:

Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
Inhaltsverzeichnis
New York CityVirginiaNew JerseyKalifornien

New York City

Donald Trumps Schreckensszenario tritt ein: Zohran Mamdani gewinnt laut US-Medien die Wahl zum Bürgermeister New Yorks – und das deutlich. Nach aktuellem Stand (4 Uhr Schweizer Zeit) erhält Mamdani 50.5 Prozent der Stimmen, sein Konkurrent lediglich Andrew Cuomo 41.4 Prozent. Ausgezählt sind aktuell 85 Prozent der Stimmen.

Ex-Gouverneur Cuomo ist eigentlich ebenfalls Demokrat, nachdem er die Vorwahlen gegen Mamdani überraschend deutlich verloren hatte, trat er aber als Unabhängiger an. Besonders brisant ist die Wahl in New York, weil Donald Trump der Metropole, seiner Heimatstadt, mit Konsequenzen drohte, falls Mamdani, der sich als demokratischer Sozialist bezeichnet, gewinnen sollte. Dieses Szenario tritt nun ein, eine Reaktion Trumps gibt es noch nicht.

Analyse
Zohran Mamdani, der Schrecken der Milliardäre
Trump droht New York bei Wahlsieg Mamdanis mit Konsequenzen

Virginia

Auch in Virginia verbuchen die Demokraten einen deutlichen Sieg. Das Rennen war früh entschieden: Nach der Auszählung von 80 Prozent der Stimmen lag die Demokratin Abigail Spanberger so weit in Führung, dass sie nicht mehr von ihrer Konkurrentin, der jetzigen Vizegouverneurin Winsome Earle-Sears eingeholt werden konnte, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Nach aktuellem Stand vereint Spanberger 56.6 Prozent der Stimmen auf sich. Damit wird sie die erste Frau, die in Virginia den Gouverneursposten erhält.

Democrat Abigail Spanberger speaks on stage after she was declared the winner of the Virginia governor&#039;s race during an election night watch party Tuesday, Nov. 4, 2025, in Richmond, Va. (AP Phot ...
Abigail Spanberger schafft mit ihrem Wahlsieg Historisches.Bild: keystone

New Jersey

Ebenso deutlich gewinnt die Demokratin Mikie Sherrill in New Jersey. Nach knapp 80 Prozent ausgezählter Stimmen liegt sie mit 56.5 Prozent deutlich vor ihrem republikanischen Widersacher Jack Ciattarelli. Ciattarelli hat seine Niederlage bereits eingestanden und Sherrill telefonische zum Wahlsieg gratuliert, wie CNN berichtet.

New Jersey gubernatorial candidate Mikie Sherrill talks to reporters after voting in Montclair, N.J., Tuesday, Nov. 4, 2025. (AP Photo/Seth Wenig) Mikie Sherrill
Auch in New Jersey wird eine Frau Gouverneurin: Mikie Sherrill gewinnt deutlich.Bild: keystone

Kalifornien

Noch nicht bekannt sind die Ergebnisse aus Kalifornien. Dort wird über eine Neuzuteilung der Wahlkreise abgestimmt, die den Demokraten den Gewinn von mehreren Sitzen in Parlament ermöglichen soll. Gouverneur Gavin Newsom hatte die Neuzuteilung als Reaktion auf gleiche Pläne der Republikaner in Texas angeregt.

(con)

Mehr zu den USA:
Themen
6
