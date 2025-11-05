Trump-Gegenspieler Zohran Mamdani wird neuer Bürgermeister New Yorks. Bild: keystone

Mamdani wird New Yorks neuer Bürgermeister ++ Klare Demokraten-Siege bei Gourverneuswahlen

Gleich vier wichtige Wahlen resp. Abstimmungen in den USA stehen in der Nacht auf Mittwoch (Schweizer Zeit) an. Hier findest du alle wichtigen Infos.

Mehr «International»

Die US-Wahlen in der Nacht auf Mittwoch (Schweizer Zeit) verkommen zum grossen Triumph für die Demokraten – oder, aus der Gegenperspektive, zur grossen Pleite für Präsident Donald Trump. Besonders ärgern dürfte Trump das Resultat aus seiner Heimatstadt New York, wo der linke Demokrat Zohran Mamdani nach übereinstimmenden Hochrechnungen von US-Medien deutlich zum neuen Bürgermeister gewählt wird. Auch bei den Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia verbuchen die Demokraten deutliche Siege.

Hier sind die Resultate in der Übersicht:

New York City

Donald Trumps Schreckensszenario tritt ein: Zohran Mamdani gewinnt laut US-Medien die Wahl zum Bürgermeister New Yorks – und das deutlich. Nach aktuellem Stand (4 Uhr Schweizer Zeit) erhält Mamdani 50.5 Prozent der Stimmen, sein Konkurrent lediglich Andrew Cuomo 41.4 Prozent. Ausgezählt sind aktuell 85 Prozent der Stimmen.

Klarer Sieg: Anhänger Mamdanis jubeln über den Wahlerfolg in New York. Bild: keystone

Ex-Gouverneur Cuomo ist eigentlich ebenfalls Demokrat, nachdem er die Vorwahlen gegen Mamdani überraschend deutlich verloren hatte, trat er aber als Unabhängiger an. Besonders brisant ist die Wahl in New York, weil Donald Trump der Metropole, seiner Heimatstadt, mit Konsequenzen drohte, falls Mamdani, der sich als demokratischer Sozialist bezeichnet, gewinnen sollte. Dieses Szenario tritt nun ein, eine Reaktion Trumps gibt es noch nicht.

Virginia

Auch in Virginia verbuchen die Demokraten einen deutlichen Sieg. Das Rennen war früh entschieden: Nach der Auszählung von 80 Prozent der Stimmen lag die Demokratin Abigail Spanberger so weit in Führung, dass sie nicht mehr von ihrer Konkurrentin, der jetzigen Vizegouverneurin Winsome Earle-Sears eingeholt werden konnte, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Nach aktuellem Stand vereint Spanberger 56.6 Prozent der Stimmen auf sich. Damit wird sie die erste Frau, die in Virginia den Gouverneursposten erhält.

Abigail Spanberger schafft mit ihrem Wahlsieg Historisches. Bild: keystone

New Jersey

Ebenso deutlich gewinnt die Demokratin Mikie Sherrill in New Jersey. Nach knapp 80 Prozent ausgezählter Stimmen liegt sie mit 56.5 Prozent deutlich vor ihrem republikanischen Widersacher Jack Ciattarelli. Ciattarelli hat seine Niederlage bereits eingestanden und Sherrill telefonische zum Wahlsieg gratuliert, wie CNN berichtet.

Auch in New Jersey wird eine Frau Gouverneurin: Mikie Sherrill gewinnt deutlich. Bild: keystone

Kalifornien

Noch nicht bekannt sind die Ergebnisse aus Kalifornien. Dort wird über eine Neuzuteilung der Wahlkreise abgestimmt, die den Demokraten den Gewinn von mehreren Sitzen in Parlament ermöglichen soll. Gouverneur Gavin Newsom hatte die Neuzuteilung als Reaktion auf gleiche Pläne der Republikaner in Texas angeregt.

(con)