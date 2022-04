Vier ISS-Weltraumtouristen auf dem Weg zurück zur Erde

Am Montag dockten die vier Raumfahrer von der ISS ab, nachdem die Reise zur Erde mehrmals wetterbedingt verschoben worden war, erklärte das private Weltraumunternehmen Axiom Space. Noch am Montag im Tagesverlauf soll die Kapsel vor der Küste Floridas im Atlantik aufsetzen.

Atom-Imark treibt Gabriela Suter in der Strom-«Arena» an den Rand der Kernschmelze

«Vulkan» in der Vagina und Sex in der Öffentlichkeit: Party in Lausanne eskaliert komplett

Macron feiert sich mit Europa-Hymne – und dann kam die «Marseillaise»

Zuerst die Europahymne, dann die Marseillaise: Emmanuel Macrons musikalische Siegesfeier-Planung kam nicht überall gut an.

Es kam so, wie es die Umfragen erwartet haben: Der liberale französische Staatschef Emmanuel Macron bleibt Präsident. Er konnte auch den zweiten Wahlgang für sich gewinnen und liess sich am Sonntagabend in der Nähe des Eiffelturms in Paris feiern.