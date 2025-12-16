Nebel-1°
Cable Car in San Francisco stoppt abrupt: 15 Verletzte

Beim plötzlichen Stopp einer der berühmten Strassenbahnen in San Francisco, bekannt als Cable Cars, sind fünfzehn Menschen verletzt worden. Z
16.12.2025, 07:1416.12.2025, 07:14

Zwei Personen seien sofort ins Krankenhaus gebracht worden, elf weitere hätten sich mit kleineren Beschwerden in ärztliche Behandlung begeben, teilte die Feuerwehr mit. Zwei Personen mussten nicht behandelt werden. Niemand sei lebensgefährlich verletzt worden, hiess es weiter. Die Unfallursache werde noch untersucht.

This image taken from video provided by KGO-TV shows law enforcement responding to a cable car&#039;s abrupt stop on California Street, Monday, Dec. 15, 2025, in San Francisco. (KGO-TV via AP) San Fra ...
Die betroffene Bahn in San Francisco.Bild: keystone

Ein Fahrgast erzählte dem «San Francisco Chronicle», dass die Bahn beim Bergauffahren plötzlich angehalten habe. Menschen seien durch die Luft geflogen und hätten geschrien, sagte Willa Meade der Zeitung.

Das über 150 Jahre alte Strassenbahn-Netz mit drei Linien gehört zu den Top-Touristenattraktionen der Westküstenstadt. Die altertümlichen Bahnen rattern an beweglichen Stahlkabeln durch die hügelige Westküstenmetropole. Sie gelten grundsätzlich als recht sicheres Transportmittel.

Der Antrieb für die Wagen ist ein kilometerlanges Stahlseil, das knapp unter der Strassendecke in einer Spur verläuft und ständig in Bewegung ist. Die Kabel werden in einer zentralen Schaltstelle von einem riesigen Motor angetrieben. Seit 1964 stehen die Wagen als «National Historic Landmark» unter Denkmalschutz. (sda/dpa)

