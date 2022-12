Republikanischer Abgeordneter als Hochstapler entlarvt

Santos hatte sich im Wahlkampf als Aufsteiger inszeniert. Als einer, der für das steht, was in den USA als «American Dream» bekannt ist. Er stammt von brasilianischen Einwanderern ab und ist der erste offen schwul lebende Republikaner, der einen Sitz im Repräsentantenhaus gewonnen hat.

Auch die Hochschule Baruch College, an der Santos angeblich 2010 einen Abschluss erwarb, teilte der «New York Times» auf Anfrage mit, keine Unterlagen zu dem 34-Jährigen zu haben. Seine wohltätige Tierschutzorganisation mit dem Namen «Friends of Pets United» soll demnach darüber hinaus nicht offiziell registriert sein.

George Santos: Er soll gleich mehrere Stationen in seinem Lebenslauf erfunden haben.

George Santos: Er soll gleich mehrere Stationen in seinem Lebenslauf erfunden haben. Bild: keystone

«COP 15»: Das historische Abkommen zur Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt

Die teilnehmenden Regierungen der 15. Weltbiodiversitätskonferenz haben eine einmalige Vereinbarung unterzeichnet, um die Zerstörung der Ökosysteme der Erde zu stoppen.

Nach mehr als vier Jahren Verhandlungen, wiederholten Verzögerungen aufgrund der Covid-19-Pandemie und Gesprächen bis in die Nacht hinein haben am Sonntag in Montreal fast 200 Länder – jedoch nicht die USA und der Vatikan – auf der von Kanada und China gemeinsam veranstalteten «COP 15»-Konferenz zur biologischen Vielfalt ein Abkommen unterzeichnet, das die Menschheit auf den Weg zu einem Leben im Einklang mit der Natur bis Mitte des Jahrhunderts bringen soll.