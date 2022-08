FBI gibt Trump beschlagnahmte Reisepässe zurück – dieser pöbelt trotzdem weiter

Die US-Bundespolizei FBI hat dem früheren US-Präsidenten Donald Trump bei der Durchsuchung seines Anwesens in Florida beschlagnahmte Reisepässe zurückgegeben. Das schrieb Trump am Dienstag (Ortszeit) auf dem von ihm mitbegründeten Online-Netzwerk Truth Social.

Er übte zugleich erneut Kritik an der Durchsuchung seines Anwesens Mar-a-Lago. Die FBI-Agenten hätten alles mitgenommen, was sie gesehen hätten, «wie es ein gewöhnlicher Krimineller tun würde. So etwas sollte in Amerika nicht passieren!»

Donald Trump bei einer Veranstaltung in Nashville. Bild: keystone

Trump hatte dem FBI am Montag vorgeworfen, bei der Razzia seine Reisepässe «gestohlen» zu haben. «Wow! Bei der Razzia des FBI in Mar-a-Lago haben sie meine drei Pässe (einer davon abgelaufen) zusammen mit allem anderen gestohlen», schrieb Trump auf Truth Social. Bei der Durchsuchung am Montag vergangener Woche hatte das FBI ausweislich der Quittung der beschlagnahmten Gegenstände geheime Unterlagen in Mar-a-Lago gefunden.

Der Sender CBS berichtete am Dienstag, ein Ermittlerteam habe das beschlagnahmte Material auf Wichtiges und Irrelevantes überprüft und dabei die Pässe entdeckt. Der Sender berichtete, Trump sei am Montag schon vor seinem Social-Media-Post informiert worden, dass die Pässe aufgetaucht seien und zurückgegeben würden.

Das FBI hatte am Montag erklärt, es halte bei der Vollstreckung von Durchsuchungsbefehlen «die von den Gerichten angeordneten Durchsuchungs- und Beschlagnahmeverfahren ein» und gebe Gegenstände zurück, die nicht für Strafverfolgungszwecke aufbewahrt werden müssen. (sda/dpa)