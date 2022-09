Juristisches Gezerre im Fall Trump – Ministerium will Dokumente weiterhin einsehen können

Anfang August hatte die Bundespolizei FBI Trumps Villa in Florida durchsucht. Das FBI beschlagnahmte diverse Verschlusssachen, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Dieses Material hätte dem Gesetz nach eigentlich an das Nationalarchiv gegeben werden müssen. Da Trump nach seiner Amtszeit die Unterlagen in seinem privaten Anwesen aufbewahrte, könnte er gegen das Gesetz verstossen haben. Dies wird nun untersucht.

Ein ehemaliger Trump-Berater soll sich in dem Telefonat mit einem Anwalt der Nationalarchivs auf Angaben des ehemaligen Stabschefs des Weissen Hauses, Mark Meadows, berufen habe. Der «Washington Post» zufolge lehnten sowohl Meadows als auch der ehemalige Berater eine Stellungnahme ab. Das Nationalarchiv hatte sich damals wegen vermisster Unterlagen an Trump und sein Team gewandt.

Unterdessen werden immer weitere Details über den Fall rund um die beschlagnahmten Dokumente bekannt. Die «Washington Post» berichtete, dass Trumps Team das Nationalarchiv über die vermissten Unterlagen in die Irre geführt haben solle. Dem Nationalarchiv soll im September 2021 in einem Gespräch mitgeteilt worden sein, dass es sich bei den Unterlagen nur um Zeitungsausschnitte handele, schrieb die Zeitung unter Berufung auf nicht namentlich genannte Personen.

«Endkampf» zwischen Genfer Schülern: Schlägerei an den SwissSkills in Bern

Tierwohl vs. Billigfleisch: Eine Bäuerin bringt es in der «Arena» auf den Punkt

Putin kündigt weitere Angriffe auf Ostukraine an ++ Untersuchung der Gräber in Isjum läuft

Deutscher General sticht mit seiner «Analyse» zum Ukraine-Krieg in ein Wespennest

Der Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr warnt vor einer zweiten russischen Front in Europa. Internationale Experten zeigen sich irritiert.

Mit Äusserungen zum Ukraine-Krieg zieht der Generalinspekteur der Bundeswehr internationale Kritik auf sich. In einem «Focus»-Interview spricht sich Eberhard Zorn gegen weitere Waffenlieferungen der Bundesrepublik an die Ukraine aus und warnt davor, dass Russland in Europa einen weiteren Krieg vom Zaun brechen könnte. In der Vorabmeldung des Interviews, das am Samstag erscheinen soll, nennt Zorn auch mögliche russische Angriffsziele.