Ein 20-jähriger Republikaner aus Pennsylvania – das ist über den Trump-Attentäter bekannt

Attentat auf Donald Trump – was wir wissen in 5 Punkten

Laut der New York Times war Crooks nicht vorbestraft. Er hatte 2022 die High School in seiner Heimat abgeschlossen. Dabei wurde Crooks eine spezielle Ehrung zuteil, er erhielt eine Auszeichnung von der nationalen Mathe- und Wissenschafts-Initiative.

Crooks ist registrierter Republikaner, wie aus dem Wählerverzeichnis der USA hervorgeht. In den Unterlagen ist aber auch zu sehen, dass er 15 Dollar an eine Gruppe gespendet hatte, die demokratische Kandidaten unterstützt. Weshalb Crooks auf Trump geschossen hat, ist noch nicht bekannt.

Crooks stammt aus Bethel Park im US-Bundesstaat Pennsylvania, wo auch sich auch die Stadt Butler befindet. Dort fand Trumps Wahlkampfveranstaltung statt. Zuerst hatte die New York Post über seine Identität berichtet. Bethel Park befindet sich rund 60 Kilometer südlich des Veranstaltungsorts.

