Ob Gott auch verhindern kann, dass der amerikanische Wahlkampf nicht noch weit gewalttätiger wird, wird sich weisen müssen. Nicht nur der Hass, auch die Gewaltbereitschaft ist in beiden Lagern hoch. Die «New York Times» berichtet, dass jeder zehnte Demokrat der These zustimmt, dass Trump nötigenfalls mit Gewalt gestoppt werden müsse. Umgekehrt erklären sieben Prozent der Republikaner, Trump müsse mithilfe von Gewalt wieder ins Weisse Haus gebracht werden.

Trump-Fans versammeln sich vor dem Trump Tower in New York.

Trump-Fans versammeln sich vor dem Trump Tower in New York. Bild: keystone

Attentat auf Donald Trump – was wir wissen in 5 Punkten

Ein Bild, das in die Geschichte eingehen wird: Trump reckt die Faust in die Höhe, nachdem er angeschossen wurde.

Ein Bild, das in die Geschichte eingehen wird: Trump reckt die Faust in die Höhe, nachdem er angeschossen wurde. Bild: keystone

So bringen die Demokraten Kamala Harris als möglichen Biden-Ersatz in Stellung

Prozess gegen Baldwin überraschend eingestellt – Tränen im Gericht

Das Prozessdrama um den Todesschuss beim Dreh des Westerns «Rust» nimmt ein überraschendes Ende – im Gericht von Santa Fe (New Mexico) kommt es zu emotionalen Szenen. Der wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Schauspieler Alec Baldwin bricht in Tränen aus, als die Richterin in dem laufenden Prozess einen Schlussstrich zieht. Auf Antrag von Baldwins Verteidigern stellt Richterin Mary Marlowe Sommer am Freitag (Ortszeit) das Verfahren gegen den Hollywood-Star ein.