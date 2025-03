Proteste vor der Columbia Universität (Symbolbild) Bild: keystone

Hunderte Gaststudierende müssen die USA verlassen

Ihnen droht die Abschiebung: In den USA müssen laut einem Bericht Hunderte Studierende ohne US-Pass das Land verlassen. Grund dafür sind kritische Posts.

Mehr «International»

Hunderte Gaststudierende haben vom US-Aussenministerium eine E-Mail erhalten. Darin werden sie aufgefordert, die USA so schnell wie möglich zu verlassen, da ihr Visum storniert worden sei. Somit sei eine Abschiebung jederzeit möglich, berichtet die «Times of india».

Der Grund für die Massnahme: Die Teilnahmen an propalästinensischen Demonstrationen sowie Social-Media-Posts. Die versendeten E-Mails sollen Teil der «catch and revoke»-Kampagne von Aussenminister Marco Rubio sein: Der kündigte Anfang März an, die Social-Media-Konten und andere Daten der rund 1,5 Millionen ausländischen Studierenden an US-Universitäten mittels künstlicher Intelligenz auszuwerten. Somit sollen alle Studierende, die die Hamas oder andere Terrorgruppen unterstützen, gefunden und abgeschoben werden.

Marco Rubio möchte gegen Hamas-Sympathisanten vorgehen. Bild: keystone

Auch Donald Trump hatte im Januar angekündigt: «An alle ansässigen Ausländer, die sich an den prodschihadistischen Protesten beteiligt haben, wir weisen Sie darauf hin: Wir werden Sie finden und wir werden Sie abschieben.»

Donald Trump kündigte die Abschiebungen an. Bild: keystone

Mit «Selbstabschiebung» den USA zuvorkommen

Laut dem Bericht sollen in den vergangenen Tagen Hunderte Studenten zur Ausreise aufgerufen worden. «Zusätzliche Informationen» seien den Behörden erst nach der Ausstellung des Visums bekannt geworden, heisst es in den E-Mails. Deswegen seien die Visa zurückgezogen worden. Wer nicht sofort ausreise, muss mit «Geldstrafen, Inhaftierung und/oder Abschiebung» rechnen.

In den Schreiben steht zudem: «Bitte beachten Sie, dass die Abschiebung zu einem Zeitpunkt erfolgen kann, der es der abzuschiebenden Person nicht ermöglicht, in den Vereinigten Staaten Besitztümer zu sichern oder Geschäfte abzuschliessen.» Weiter steht: «Personen, die abgeschoben werden, können in andere Länder als ihre Herkunftsländer überstellt werden.» Mit einer «Selbstabschiebung» könnte man dem vorweggreifen. (kek)