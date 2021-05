International

Strafrechtliche Ermittlungen gegen die Trump Organization eingeleitet

Die US-Justiz hat Millionen Seiten von Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten untersucht. Bei den Ermittlungen gehe es um mögliche 'kriminelle" Aktivitäten der Immobilienfirma von Donald Trump.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat strafrechtliche Ermittlungen gegen die Immobilienfirma des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump eingeleitet. Die Trump Organization – das von Trump geführte Unternehmen – sei bereits von den Ermittlungen in Kenntnis gesetzt worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit.

Die beteiligten Staatsanwälte ermitteln den Berichten zufolge, ob der Präsident und sein Unternehmen an Bankbetrug, Versicherungsbetrug, Steuerbetrug und Fälschung von Geschäftsunterlagen beteiligt waren.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan hatte zuvor monatelang die Finanzflüsse von Trumps Immobilienunternehmen in New York untersucht. Das Verfahren hatte Manhattans Staatsanwalt Cyrus Vance angestossen. Zunächst stand der Vorwurf im Raum, dass der damalige Anwalt von Trump, Michael Cohen, vor den Wahlen 2016 mehrere Schweigegeldzahlungen an Frauen veranlasst haben soll. Sie hatten behauptet, Affären mit Trump gehabt zu haben. Vor allem der Fall um die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels sorgte dabei für Aufsehen.

