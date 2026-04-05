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Der Betrieb im Weissen Haus ist den Angaben zufolge nicht gestört.

Cranes being used to construct the new White House ballroom are seen around the White House, Saturday, April 4, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Trump
Der Betrieb im Weissen Haus ist den Angaben zufolge nicht gestört.Bild: keystone

Berichte über Schüsse nahe Weissem Haus – Sicherheitsstufe erhöht

05.04.2026, 11:3505.04.2026, 11:49

Der Sicherheitsdienst des US-Präsidenten untersucht mutmassliche Schüsse nahe dem Weissen Haus. Um kurz nach Mitternacht reagierten Beamte auf Berichte über Schüsse in der Umgebung des Lafayette Parks, wie der Secret Service auf der Plattform X schrieb. Bei einer Durchsuchung des öffentlichen Parks gegenüber dem Amtssitz des Präsidenten sei aber kein Verdächtiger gefunden worden.

Der Betrieb im Weissen Haus ist den Angaben zufolge nicht gestört. Es gilt eine erhöhte Sicherheitsstufe, zudem wurden Strassen gesperrt. Die Behörden suchen nach einem möglichen Fahrzeug und einer verdächtigen Person, wie der Secret Service mitteilte. (sda/dpa)

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s'Paddiesli
05.04.2026 11:57registriert Mai 2017
"Der Betrieb im Weissen Haus ist den Angaben zufolge nicht gestört."

Das sehe ich komplett anders.
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El_Chorche
05.04.2026 12:29registriert März 2021
Seit ihrer Entlassung soll Kristy Noem um das weisse Haus schleichen.

Gut möglich, dass sie dabei auf streunende Hunde stiess.
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Lohner
05.04.2026 12:13registriert August 2025
Die USA wird für sehr lange Zeit nicht mehr zur Ruhe kommen. Solche Meldungen wird es noch lange geben. Donny ist dafür aber sicher nicht verantwortlich. Es sind ja immer all die Anderen schuld.
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