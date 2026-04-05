Berichte über Schüsse nahe Weissem Haus – Sicherheitsstufe erhöht
Der Sicherheitsdienst des US-Präsidenten untersucht mutmassliche Schüsse nahe dem Weissen Haus. Um kurz nach Mitternacht reagierten Beamte auf Berichte über Schüsse in der Umgebung des Lafayette Parks, wie der Secret Service auf der Plattform X schrieb. Bei einer Durchsuchung des öffentlichen Parks gegenüber dem Amtssitz des Präsidenten sei aber kein Verdächtiger gefunden worden.
We are investigating overnight gunfire in the area of Lafayette Park in conjunction with @DCPoliceDept and @usparkpolicepio. Anyone with information is urged to call DC Police at 202-727-9099 or text 50411 pic.twitter.com/AAUJd8Wt7L— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 5, 2026
Der Betrieb im Weissen Haus ist den Angaben zufolge nicht gestört. Es gilt eine erhöhte Sicherheitsstufe, zudem wurden Strassen gesperrt. Die Behörden suchen nach einem möglichen Fahrzeug und einer verdächtigen Person, wie der Secret Service mitteilte. (sda/dpa)