Sorge um Grönland: Jetzt planen Nato-Vertreter ein Angebot an Trump

Ob die Planungen für ein Angebot an Trump umgesetzt werden können, wird nach Angaben von Diplomaten unter anderem davon abhängen, ob es dem Republikaner wirklich vornehmlich um die amerikanischen Sicherheitsinteressen in der Region geht. Sollten auch die Rohstoffvorkommen eine Rolle spielen, könnte die Initiative demnach zum Scheitern verurteilt sein. (dab/sda/dpa)

Die Sicherheitsinteressen der USA könnten auch durch eine deutlich stärkere Nato-Präsenz in der Region befriedigt werden, heisst es aus der Militärallianz. Zumal sich natürlich auch die Amerikaner an der verstärkten Präsenz beteiligen könnten. Grundsätzlich gelte, dass sich Trump angesichts russischer und chinesischer Aktivitäten in der Arktis zu Recht Sorgen um Grönland mache.

Innerhalb der Nato wird geplant, US-Präsident Donald Trump eine deutliche Ausweitung der alliierten Militärpräsenz in der Arktis vorzuschlagen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Bündniskreisen erfuhr, gibt es die Hoffnung, damit die Diskussion um die Zugehörigkeit von Grönland zu Dänemark entschärfen zu können. Hintergrund ist, dass Trump sein Interesse an der grössten Insel der Welt insbesondere mit amerikanischen Sicherheitsinteressen begründet.

Er verbrannte in Schweden den Koran: Anti-Islam-Aktivist während Livestream erschossen

Der irakische Anti-Islam-Aktivist Salwan Momika ist gemäss schwedischen Medienberichten tot. Der 38-Jährige wurde in seiner Wohnung in der Stadt Södertälje südwestlich von Stockholm während eines Livestreams auf der Plattform TikTok erschossen, heisst es weiter. Die Polizei teilte mit, sie sei am Mittwochabend in Södertälje alarmiert worden und habe einen Mann mit Schussverletzung gefunden. Dieser sei dann im Krankenhaus gestorben.