Rubio: Strafe für X ist Angriff auf amerikanisches Volk

05.12.2025, 20:0205.12.2025, 20:02
epa12037258 US Secretary of State Marco Rubio looks on upon his arrival at the Quai d&#039;Orsay before a bilateral meeting with France&#039;s minister for Europe and foreign affairs in Paris, France, ...
Aussenminister Marco Rubio hält wenig von der EU-Strafe für Musks X. (Archivbild)Bild: keystone

Die US-Regierung hat mit heftiger Kritik auf die EU-Strafe von 120 Millionen Euro für Elon Musks Online-Plattform X reagiert. Es sei «eine Attacke auf alle amerikanischen Tech-Plattformen und das amerikanische Volk durch ausländische Regierungen», schrieb Aussenminister Marco Rubio auf X. Die Tage der Online-Zensur für Amerikaner seien vorbei.

Dabei geht es bei der Strafe der EU-Kommission gar nicht um den Vorwurf, die Plattform gehe nicht konsequent genug gegen illegale Inhalte oder Desinformation vor; es sind die europäischen Vorgaben dazu, die in den USA oft als Zensur bezeichnet werden.

Die Kommission verhängte die Strafe vielmehr unter anderem wegen einer irreführenden Authentifizierung von Nutzerkonten durch den weissen Verifizierungshaken auf blauem Grund. Sie warf dem Twitter-Nachfolger auch vor, Forschern Daten vorzuenthalten und geschaltete Werbung nicht transparent zu dokumentieren.

Mehr zur EU-Strafe:

Die EU knöpft sich Elon Musk vor: Dreistellige Millionenstrafe gegen X verhängt

Die Strafe setzt sich aus drei Teilen zusammen: 45 Millionen Euro für die Verifizierungshäkchen, 40 Millionen Euro für den fehlenden Datenzugang für Forscher und 35 Millionen Euro für fehlende Transparenz bei Werbung. Untersuchungen zum Vorgehen gegen irreführende und verbotene Inhalte laufen noch. (sda/awp/dpa)

