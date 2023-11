Ehemaliger Obama-Berater nach Belästigung von Halal-Verkäufer angeklagt

Der Vorfall bei dem Halal-Imbiss hat allerdings auch eine grosse Welle von Solidaritätsbekundungen nach sich gezogen, wie das Magazin Documented schreibt. Nachdem die Videos der verbalen Attacken auf den sozialen Medien erschienen waren, zeigten sowohl Stammkunden als auch neue Kundinnen ihre Unterstützung, lange Schlangen bildeten sich vor dem Essensstand. Unter seiner Kundschaft befänden sich auch viele jüdische Personen, sagte der Verkäufer gegenüber dem Magazin. Er sei sehr dankbar für die Unterstützung und für all jene, die in dieser Situation für ihn eingestanden seien.

Die USA erleben seit dem 7. Oktober einen beispiellosen Anstieg gemeldeter antiarabischer und antimuslimischer Vorfälle, wie CNN vermeldete. Gerade in New York seien die Spannungen spürbar, es komme fast täglich zu Demonstrationen, schreibt die New York Times. Auch antisemitische Hassverbrechen haben massiv zugenommen.

In einem anderen Wortwechsel wirft der ehemalige Beamte dem jungen Mann vor, das Töten unschuldiger Kinder zu unterstützen. Mit demselben Vorwurf konfrontiert antwortet Seldowitz: «Wenn wir 4000 palästinensische Kinder töten würden, wissen Sie was? Es wäre nicht genug!»

Seit dem 8. November habe Seldowitz den 24-jährigen Ägypter in dessen Halal-Essensstand belästigt, sagte ein Vertreter der Strassenverkäufer gegenüber CNN . In den Videos ist zu sehen, wie Seldowitz sich abfällig über den Islam äussert, den Mann wegen seiner Staatszugehörigkeit verspottet und ihn beschuldigt, die Hamas zu unterstützen. Mehrfach bittet der Verkäufer Seldowitz, zu gehen. Dieser erwidert, dass das ein freies Land sei – anders als Ägypten.

Auf der New Yorker Upper East Side kam es in den vergangenen Wochen zu unschönen Szenen. Mehrere Videos zeigen, wie ein Mann den aus Ägypten stammenden Betreiber eines mobilen Essensstandes mit islamophoben Beleidigungen angreift.

Bei der 33. «Tompkins Square Halloween Dog Parade» stellten die Teilnehmer des alljährlichen Wettbewerbs am 21. Oktober ihre Verkleidungskünste in Manhattans East Village unter Beweis. Das war der Gewinner.

Bei der 33. «Tompkins Square Halloween Dog Parade» stellten die Teilnehmer des alljährlichen Wettbewerbs am 21. Oktober ihre Verkleidungskünste in Manhattans East Village unter Beweis. Das war der Gewinner.

«Tompkins Square Halloween Dog Parade» in New York

Grosse watson-Umfrage zeigt: So steht die Bevölkerung zum Autobahnausbau in der Schweiz

Die Schweiz unterliegt in Rumänien und verpasst in der EM-Qualifikation den Gruppensieg

Der Erfolg von Geert Wilders ist ein weiteres Warnsignal für Europa

Ob Geert Wilders in den Niederlanden eine Regierung bilden kann, ist alles andere als sicher. Sein Wahlsieg aber verdeutlicht die Sprengkraft des Themas Migration.

Einmal mehr sind viele in Europa geschockt. Die Freiheitspartei (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders hat bei den Wahlen in den Niederlanden am Mittwoch das mit Abstand beste Ergebnis erzielt. Obwohl sie in den Meinungsumfragen stark aufgeholt hatte, übertraf sie mit vermutlich 37 der 150 Sitze im Parlament die eigenen Erwartungen.