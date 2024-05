Der ehemalige US-Präsident Donald Trump spricht zu den Medien, während er zurück in den Gerichtssaal geht, 30. Mai 2024. Bild: keystone

Historisches Urteil: Trump in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen

Im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin haben die Geschworenen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump schuldig gesprochen. Das teilte die Jury am Donnerstag in New York mit. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wird. (sda/dpa)

Der erste verurteilte Ex-Präsident von PeterBlunschi Donald Trump ist der erste ehemalige US-Präsident, der nicht nur in einem Strafverfahren angeklagt, sondern auch verurteilt wurde. Das Verdikt kam ungewöhnlich rasch zustande. Die Geschworenen berieten nur während zwei Tagen und insgesamt etwa 12 Stunden. Im Prozess gegen den ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein dauerten die Beratungen sechs Tage, heisst es auf CNN. In der Jury gab es offenbar kaum Zweifel an Trumps Schuld. 23:17 Trump würdigt die Geschworenen keines Blicks, als sie gehen. Das berichtet ein Reporter der «New York Times». 23:14 Beobachterdes britischen «Guardian» vor Ort in New York berichten, Trump habe einen «äusserst finsteren» Gesichtsausdruck gehabt. 23:13 Donald Trump wurde in allen 34 Anklagepunkten für schuldig befunden. 23:11 Die Jury hat damit zum ersten Mal in der Geschichte einen amerikanischen Präsidenten schuldig gesprochen. 23:10 Trump in allen Punkten schuldig gesprochen Das ist historisch. 23:09 Trump wird schuldig gesprochen Die Jury spricht Trump schuldig.

(sda/dpa)