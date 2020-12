International

Velo

In Cloppenburg befindet sich wohl der kürzeste Radweg in Deutschland



Diese paar Steine sind der wohl kürzeste Veloweg Deutschlands

Schweizer Velofahrer sind häufig verwöhnt. Hunderte Kilometer bestens ausgeschilderte Wege führen sie an die schönsten Orte im Land. Auch in den Städten wird immer häufiger an die Zweiräder gedacht, wenn es an die Verkehrsplanung geht. Unlängst wurde eine Initiative, die sichere Velorouten für Zürich fordert, vom Stimmvolk mit grosser Mehrheit angenommen.

Im deutschen Cloppenburg dürfen sich Velofahrer seit einigen Wochen ebenfalls über einen neuen Radweg freuen. Die Stadt, keine 100 Kilometer vom Radfahrer-Paradies Niederlande entfernt, hat in einem Industriequartier einen neuen Radweg angelegt.

Dieser stösst bei Velofahrern jedoch nicht auf grosse Gegenliebe. Was keine Überraschung ist: Der Weg ist sagenhafte fünf Meter kurz. «Da hat die Gemeinde wohl ein paar Steine übrig gehabt», sagte Michael Bertschik, der Kreisvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, zum NDR.

Dieser Darstellung widerspricht die Stadt. Nach ihrer Ansicht ist der Weg um ein vielfaches länger. Die Behörden geben eine Gesamtlänge von 55 Metern an, weil sie ein weiteres Teilstück und eine Strassenüberquerung dazu zählt. Was Bertschik nicht beeindruckt: «Diesen Unsinn hätten sie eigentlich auch bleiben lassen können.» (ram)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Solarenergie aus dem Veloweg Absurde Visual Effects – Wenn die Velos einfach verschwinden würden Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter